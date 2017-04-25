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Брянская полиция разберется с махинациями с деньгами дольщиков

Экономика

Брянский губернатор поручил достроить дома, начатые муниципальным предприятием «Брянскгорстройзаказчик»

Брянск, 25 апреля 2017, 18:37 — REGNUM  Правоохранительные органы Брянской области проведут проверку по факту обмана дольщиков, вложивших деньги в строительство домов муниципальным предприятием «Брянскгорстройзаказчик». Об этом на совещании заявил губернатор Александр Богомаз, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства. Мэрии дано поручение проработать вопрос строительства домов.

«Долги наращивали те, кто сегодня уже не работают, а решать вопрос необходимо нынешнему руководству и средства находить в бюджете города Брянска необходимо тоже сегодня. Пока проверки идут, нужно решать вопрос с самим жильем и дольщиками. Дома необходимо достроить!», — цитирует пресс-служба главу региона.

При этом губернатор сообщил, что ситуация с долгами на предприятии начала складываться еще в 2013 году.

Как сообщили в пресс-службе, в 2016 году в Брянской области было введено 665,1 тысячи квадратных метров жилья. По сравнению с 2015 годом это количество выросло на 3%.

Сейчас показатели отстают от показателей 2016 года. За первый квартал 2017 года введено в эксплуатацию 107 тысяч квадратных метров, что меньше, чем за аналогичный период 2016 года на 6%.

ИА REGNUM напоминает, что сейчас жители Брянска, которые купили недостроенные квартиры в доме, возводимом на улице Чернышевского в Брянске по заказу МУП «Брянскгорстройзаказчик» пытаются обратить внимание властей на свои проблемы. Строительство дома началось еще в 2010 году. Подрядная организация «Союз мастеров» начала работы по заказу МУП «Брянскгорстройзаказчик». Дом должны были сдать еще во втором полугодии 2016 года.

Аналогичная проблема была и у жителей Брянска, которые вложили деньги в строительство дома №64 по переулку Брянскому в Брянске. Его возводила та же компания. Этот дом должен был быть сдан еще в 2014 году. В его строительство вложили свои деньги 439 жителей, которые купили 350 квартир. Однако летом 2014 года стройка остановилась из-за споров и судов между подрядчиком и заказчиком. Спор удалось урегулировать только в 2016 году. Ключи жители получили только в октябре.

Читайте ранее в этом сюжете: Брянская область попала в список регионов, где есть проблемы с дольщиками

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