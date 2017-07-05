ЛДПР выдвигает в Госдуму Пайкина и Круглову

Москва, , 17:01 — REGNUM Завтра, 6 июля, состоится заседание высшего совета ЛДПР, на котором будет принято решение о выдвижении кандидатов в депутаты Госдумы по одномандатным округам №77 и №112 на дополнительных выборах, назначенных на 10 сентября 2017 года, сообщает пресс-служба партии.

Предлагается выдвинуть в Брянске Бориса Пайкина, а в Кингисеппском районе Ленобласти Наталью Круглову.

«Оба известные люди в своих регионах. Пайкин — президент одной из региональных футбольных федераций, в прошлом состоял на госслужбе в Госстрое и Агентстве по промышленности. Круглова — член общественной палаты Ленобласти», — напомнили в ЛДПР.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, место депутат Госдумы по Брянскому округу №77 стало вакантным после того, как от мандата отказался Владимир Жутенков. Госдума досрочно прекратила полномочия депутата 9 июня. Жутенков принял решение вернуться в бизнес — до работы в Госдуме он работал в одном из крупнейших агропромышленных хозяйств в Брянской области.

Мандат депутата от Кингисеппского района Ленинградской области оказался вакантным после того, как Сергей Нарышкин, уже прошедший выборы в Госдуму, отказался от мандата — он был назначен руководителем Службы внешней разведки (СВР).