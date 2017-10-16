Главу брянского МУПа обвиняют в мошенничестве с долевым строительством

Брянск, , 15:45 — REGNUM В Брянске возбуждено уголовное дело в отношении экс-главы одного из муниципальных предприятий, который обвиняется в мошенничестве на 1,2 млн рублей. Как 16 октября сообщила пресс-служба УМВД России по Брянской области, речь идет о мошенничестве с договорами о долевом строительстве.

По версии следствия, 49-летний мужчина оформлял договоры участия в долевом строительстве на заведомо невыгодных и убыточных для предприятия условиях. При продаже квартир он прописывал в документах неправильные сведения о стоимости объекта. Цель была одна — завладеть деньгами покупателей, считают следователи. Таким образом, похитить экс-главы МУПа удалось более 1,2 млн рублей.

«В настоящее время бывшему руководителю предприятия предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 «Мошенничество» Уголовное кодекса Российской Федерации», — говорится в сообщении пресс-службы.

Сейчас мужчина заключен под стражу. На его имущество наложен арест. Название муниципального предприятия и даже его сфера деятельности не сообщаются.

ИА REGNUM напоминает, что в Брянске до сих пор не могут решить проблемы обманутых дольщиков. Среди них есть и люди, которые вложили свои деньги в строительство дома на улице Чернышевског. Его возводила подрядная организация «Союз мастеров» по заказу МУП «Брянскгорстройзаказчик». Строить дом начали еще в 2010 году. Его должны были сдать еще во втором полугодии 2016 года.

В апреле 2017 года губернатор Александр Богомаз попросил правоохранительные органы Брянской области провести проверку по факту обмана дольщиков, вложивших деньги в строительство домов муниципальным предприятием «Брянскгорстройзаказчик». В июне 2017 года в мэрии сообщили, что в отношении МУП «Брянскгорстройзаказчик» возбуждены уголовные дела и ведется следствие. На самом предприятии введена процедура внешнего управления.

Позже председатель Госдумы Вячеслав Володин поручил взять на особый контроль решение проблемы обманутых дольщиков, вложившихся в строительство МУПом «Брянскгорстройзаказчик».

Напомним, что аналогичная проблема была и у жителей Брянска, которые вложили деньги в строительство дома №64 по переулку Брянскому. Дом возводила та же компания. Этот дом должен был быть сдан еще в 2014 году. В его строительство вложили свои деньги 439 жителей, которые купили 350 квартир. Однако летом 2014 года стройка остановилась из-за споров и судов между подрядчиком и заказчиком. Спор удалось урегулировать только в 2016 году.

Между тем, в начале 2017 года в марте 2017 года Брянская область вошла в число субъектов России, где были выявлены нарушения при долевом строительстве. Список был составлен по итогам прокурорских проверок. Генпрокуратура РФ выяснила, что, к примеру, при строительстве в городе Карачев застройщики неправомерно привлекли для строительства более 4 млн рублей по предварительным договорам купли-продажи.

По факту было возбуждено уголовное дело по с.1 ст. 200.3 УК РФ «Привлечение денежных средств граждан в нарушение требований законодательства об участии в долевом строительстве многоквартирных домов».