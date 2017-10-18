Сотрудникам брянского аэропорта снова не платят зарплату

Брянск, , 17:32 — REGNUM Брянская транспортная прокуратура вновь выявила нарушение трудовых прав сотрудников международного аэропорта «Брянск». Как сообщает пресс-служба ведомства, несмотря на то, что в июне аэропорт уже был оштрафован за невыплату зарплаты работникам, сотрудники не получили заработанные деньги.

Как сообщает пресс-служба, впервые штраф за невыплату денег гендиректор аэропорта и юридическое лицо получили в июне 2017 года. Тогда в сумме штраф составил 32 тысячи рублей. Задолженность была погашена. Однако затем прокуратура вновь выявила факты несвоевременной выплаты денег. В отношении гендиректора было возбуждено новое административное дело.

«Прокуратурой внесено представление с требованием принять меры по устранению нарушений, по результатам рассмотрения работникам предприятия начислена компенсация за задержку заработной платы», — говорится в сообщении пресс-службы.

Сейчас мировой суд уже оштрафовал юрлицо на 50 тысяч рублей. В отношении директора решение еще не принято.

ИА REGNUM напоминает, что проблемы брянского аэропорта, который принадлежит правительству региона, начались достаточно давно. К примеру, в 2015 году в Арбитражный суд поступала масса исков о признании аэропорта банкротом. Этого добивались «Ростелеком», ООО «Стройдело», «Брянсккоммунэнерго».

Тогда же региональные депутаты заявили о том, что аэропорт приносит 40 млн рублей убытка в год. Позже выяснилось, что аэропорт потратил деньги, выделенные на модернизацию, на текущие работы.

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В январе 2017 года был задержан экс-гендиректор аэропорта. Об обвиняется в мошенничестве в крупном размере. Следствие считает, что сотрудники аэропорта составляли фиктивные трудовые договоры, а после подписывали акты о приемке работ, которые на самом деле выполнены не были. На эти работы деньги выделялись деньги из Фонда имущества Брянской области. Деньги присваивались работниками аэропорта.

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Все это происходило на фоне огромных долгов предприятия. В марте 2017 года региональное правительство решило все-таки разобраться с долгами аэропорта. Было заявлено, что стороны пытаются договориться о реструктуризации долгов.

В апреле 2017 года депутаты Брянской областной думы одобрили выделение международному аэропорту «Брянск» 324 млн рублей на «оздоровление». Большая часть выделенных денег пойдет на погашение задолженности (225 млн рублей). Еще 99 млн будут потрачены на текущую деятельность, в частности, на ремонт искусственных покрытий и покупку спецтехники и оборудования.

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