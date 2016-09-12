Главное за сегодня

Ян Брейгель Младший. Аллегория войны. 1640

Несмотря на требование Москвы проводить выборы без нарушений, риск фальсификаций является достаточно высоким

В ходе предвыборной кампании основная борьба смещается в регионы и в одномандатные округа, где велик риск фальсификаций итогов голосования. Это происходит несмотря на то, что противоборствующие стороны, за редкими исключениями, в равной степени подчеркивают свою лояльность власти и президенту в частности. Как передает корреспондент ИА REGNUM, об этом 12 сентября в Москве заявили участники пресс-конференции, на которой был представлен доклад «Особенности региональных выборов. Опыт 2016».

«Кандидаты поднимают местные проблемы, и это заставляет региональные власти нервничать, поскольку они и направляемые ими кандидаты в депутаты стараются убедить избирателей в успешности своей работы и отсутствии значимых проблем», — заявил директор Института глобализации и социальных движений Борис Кагарлицкий.

В то же время «победа неугодного местной власти кандидата может быть расценена федеральным центром как доказательство слабости и неэффективности регионального начальства», указал он. Таким образом, губернаторы не хотят видеть новых сильных региональных политиков победителями на выборах в одномандатных округах.

Между тем развернувшаяся политическая борьба в регионах привнесла в российскую политическую практику принципиально новый элемент, подчеркнул директор ИГСО:

«Речь идет не о «традиционной» борьбе кремлёвской власти и антикремлёвской какой-то оппозиции. Ничего подобного. Все участники процесса клянутся в верности Кремлю, президенту и центральной власти. Все участники процесса постоянно демонстрируют свою лояльность, и никто не выступает оппонентом Путину, внешней политики России и вообще существующего порядка вещей».

«Все абсолютно лояльны, при этом ведут яростную борьбу между собой», — констатировал Кагарлицкий.

Читайте подробнее: Выборы-2016: «Все абсолютно лояльны, но ведут яростную борьбу между собой»

В избирательную комиссию Курской области не поступало жалоб на применение административного ресурса при подготовке к единому дню голосования 18 сентября. От членов региональной избирательной комиссии также не поступало сообщений о попытках давления на избирком. Так корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе избирательной комиссии прокомментировали заявление Эллы Памфиловой о том, что ЦИК опасается применения в регионе административно ресурса на выборах в Госдуму.

Читайте подробнее: Давят или не давят? В Курске не понимают, чего хочет Памфилова

В избирательную комиссию Костромской области к 7 сентября поступило 38 обращений с жалобами на нарушения избирательного законодательства. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального избиркома.

К выборам депутатов Государственной думы седьмого созыва относится 21 обращение, 10 из которых касаются порядка проведения предвыборной агитации, два — вопросов информационного сопровождения выборов, девять — сбора подписей избирателей в поддержку выдвижения кандидатов. Сами кандидаты, их представители и политические партии подали 14 обращений, еще семь — избиратели.

Что касается выборов в органы местного самоуправления, то по ним поступило 17 обращений, которые касаются подписей избирателей и вопросов регистрации кандидатов.

По выборам депутатов Госдумы обращения связаны с информационным обеспечением выборов и проведением предвыборной агитации, а также с вопросами сбора подписей избирателей и регистрации кандидатов.

Читайте подробнее: Кострома за неделю до выборов: кандидаты жалуются на клевету в эфире

В Волгоградской области сократилось число кандидатов, которые будут бороться за депутатские мандаты на сентябрьских выборах в Государственную думу РФ. Как сообщили ИА REGNUM в областном избиркоме 12 сентября, из предвыборной гонки выбыли Дмитрий Растрыгин и Елена Титарева. Решения об аннулировании регистрации кандидатов по Красноармейскому одномандатному избирательному округу №82 и Михайловскому округу №83 окружные избирательные комиссии приняли в конце прошлой недели.

Оба кандидата были отозваны партией «Коммунисты России», которая предоставила в избирком заявление от председателя партии Максима Сурайкина и решения политбюро ЦК в отношении двух претендентов на места в нижней палате российского парламента. Таким образом, за мандат депутата будут бороться 7 и 9 кандидатов в Красноармейском и Михайловском округах соответственно, уточнил председатель избирательной комиссии Волгоградской области Геннадий Шайхуллин.

Читайте подробнее: На финишной прямой: В Волгограде сняты два кандидата в Госдуму РФ

Предвыборная кампания в Свердловской области выходит на финишную прямую, в связи с этим обостряется борьба за голоса избирателей между кандидатами и партиями, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Самые жаркие баталии разворачиваются на местном телевидении, во время которых кандидаты в депутаты в режиме теледебатов высказывают свою точку зрения на животрепещущие вопросы современных российских реалий и задают своим конкурентам «неудобные» вопросы.

Продолжаются инциденты, связанные с распространением агитационных материалов и размещением наружной партийной рекламы. Так общественный деятель, юрист из Невьянска Николай Харченко сообщил, что городской парк буквально замусорен агитационными материалами «Единой России». В редакцию он представил фото и видеоматериалы подтверждающие, что на дорожках парка разбросаны листовки партии.

Определённое недовольство у граждан вызывает обилие рекламных партийных листовок, которые отправляют в почтовые ящики многоквартирных домов, в результате чего замусоривается фойе зданий.

Продолжается война с наружной рекламой, которую размещает «Справедливая Россия». Так эсеры в очередной раз заявили о том, что неизвестные с помощью спецтехники снимают предвыборные растяжки партии. По их заявлениям, граждане, с чьих балконов пропали размещённые по предварительному согласованию баннеры, подали заявления в полицию.

Читайте подробнее: Свердловская область: баталии за неделю до выборов

На исходе предпоследней предвыборной недели в Чувашии остался только один Анатолий Аксаков — действующий депутат Госдумы РФ, баллотирующийся по Канашскому одномандатному округу. 9 сентября ЦИК Чувашии рассмотрел заявление выдвиженца от партии «Зелёные» Анатолия Аксакова о самоотводе. Таким образом, 33-летний сельский шофёр Аксаков из аликовской деревни, всю кампанию числившийся кандидатом в депутаты, де-юре выбыл из борьбы. Чувашия покончила с очередным кандидатом-фантомом, но не последним, передаёт корреспондент ИА REGNUM .

Напомним, ещё на старте предвыборной кампании в Госдуму и Госсовет Чувашия ославилась на всю страну небывалым количеством спойлеров: четыре Аксаковых, три Олега Алексеевича Николаевых, несколько Сергеев Семёновых и Игорей Моляковых. Примечательно, что все однофамильцы составляли конкуренцию кандидатам от партии «Справедливая Россия». Разразился скандал федерального масштаба, и глава ЦИК Чувашии Александр Цветков (член «Единой России»), в этому году демонстрирующий небывалую и сверхисключительную лояльность местной власти, вынужден был публично признаться, что за этим стоит «какая-то серьёзная политическая сила», а затем констатировать: «кандидаты — фантомы».

Отметим, что безумие с однофамильцами Кремль пытался остановить ещё в самом начале — не зря же федеральная «Единая Россия» отказалась от выдвижения своего кандидата по Канашскому одномандатному округу в пользу главы думского комитета справоросса Анатолия Аксакова. Так почти одновременно появившийся дуэт самовыдвиженцев Аксаковых был столь же одномоментно снят с предвыборной дистанции: молодой тренер-гимнаст из бюджетной организации Александр Аксаков добровольно забрал документы, не став демонстрировать свои акробатические возможности в политике, затем «кувыркнули» с выборов безработного Анатолия Аксакова, который ранее был осуждён за кражу, незаконное хранение оружия и умышленное убийство.

Однако после провала самовыдвиженцев появился кандидат от «Зелёных» — Александр Аксаков из аликовской деревни, который трудится водителем у индивидуального предпринимателя. 33-летний сельский шофёр Аксаков был зарегистрирован и составил «однофамильную» конкуренцию думцу-справороссу Анатолию Аксакову. Правда, с избирателями шофёр не встречался, листовки не печатал — в общем, ничем и никак не демонстрировал своё участие в выборах, и все понимали на какого «индивидуального предпринимателя» работал сельский труженик. К исходу предпоследней недели до выборов «наёмник» ИП сдался: написал заявление в ЦИК, конечно, не без помощи «работодателя».

Таким образом, в Чувашии кремлёвские правила с трудом, но выучили: по Канашскому одномандатному округу остался один-единственный Анатолий Аксаков, глава комитета Госдумы. Конкуренцию справороссу составят 9 кандидатов, в том числе представители парламентских партий КПРФ и ЛДПР.

Читайте подробнее: Один Аксаков: в Чувашии долго учили кремлёвские правила

Никаких изменений после выборов в Госдуму жители республики не ждут, а потому относятся к ним практически равнодушно — притом, что и сама избирательная кампания в Якутии проходит неинтересно. Такое мнение за неделю до выборов в федеральный парламент корреспонденту ИА REGNUM высказал преподаватель Якутского института экономики филиала Санкт-Петербургского университета управления и экономики Андрей Данилов. По его мнению, агитация в регионе ведётся вяло, а предвыборная информационная повестка тиха — если не считать скандала с подписями кандидата Андрея Борисова.

«Всё очень тихо, уныло, вяло — сказал эксперт. — Нет открытого противостояния и интересной борьбы. Те же самые политические дебаты: 4 партии делают вид, что спорят. Сложился застой, и в принципе результаты этих выборов предсказуемы: большинство проголосует за парламентские партии, может несколько одномандатников от других партийных объединений пройдёт».

Протестное голосование проявится, по мнению политолога, значительным количеством испорченных бюллетеней. Но высокой явки на выборы Андрей Данилов не ждёт: «У людей апатия: многие даже не пойдут на выборы, потому что ничего всё равно не меняется. Многие не вернулись из отпусков, люди убирают картошку, детей отправили в школу, работа началась: у всех свои проблемы, им как-то не до выборов — единый день голосования выбрали как раз с этой задумкой».

Ситуацией воспользуется «Единая Россия», мобилизовав административный ресурс, полагает эксперт: «Предприятия, военные, тюрьмы, психиатрические больницы — они дают стабильный результат всё время. Результат предсказуем, поэтому люди уже в выборы не верят. Я думаю, много будет испорченных бюллетеней — как замена графе «против всех», многие просто не пойдут на выборы. Благодаря низкой явке власти и получат стабильный результат, согнав студентов, бюджетников и прочих».

Читайте подробнее: «Админресурс на фоне тишины»: Якутия на финише избирательной компании в ГД

Почти шесть тысяч кандидатов претендуют на замещение мандатов на выборах разного уровня в Орловской области, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе облправительства. Как доложила сегодня, 12 сентября, на аппаратном совещании доложила председатель Избирательной комиссии Орловской области Людмила Маркина, 18 сентября, в единый день голосования, на территории региона будут работать 736 избирательных участков. Всего в регионе состоится 246 кампаний.

В единый день голосования жителям Орловской области, как и других регионов, предстоит определиться с тем, кого они хотят видеть в Госдуме нового созыва. Выборы в Госдуму в этом году пройдут по смешанной системе — по спискам и одномандатным округам. На территории Орловской области образован один избирательный округ (№145), по нему выдвинуто десять кандидатов. Также в регионе состоятся выборы депутатов областного совета нового созыва — также по смешанной системе: на 50 мандатов претендуют 264 кандидата.

Читайте подробнее: На одно место в Орловском облсовете претендуют пять человек

Голосовать душой и сердцем призвала губернатор Владимирской области Светлана Орлова в рамках празднования Дня сельских старост. При этом глава региона не только попросила своих слушателей агитировать людей к участию к выборам, но и назвала конкретные фамилии. Запись заседания опубликовала владимирская газета «Томикс», которая принадлежит кандидату в депутаты Госдумы Сергею Казакову.

«У нас открытый бюджет, вы все его знаете, поэтому поговорите с людьми, попросите их прийти на выборы. Они должны голосовать душой и сердцем», — сказала Светлана Орлова.

На этой просьбе глава региона не остановилась. После долгого рассказа о том, что удалось сделать в регионе за три года, о том, что президент России Владимир Путин 15 лет по крупицам воссоздавал страну, а также о том, как народ победил в Великой Отечественной войне, Светлана Орлова назвала и фамилии «правильных» кандидатов.

«Речь сегодня идет о будущем нашей страны. Дума — это стабильность. У нас Аникеев, Игошин, Макаров, Ревенко… Люди должны понимать: изменения будут тогда, когда мы будем все вместе, когда мы не будем слушать этих демагогов и злыдней, которые за деньги проплаченные просто пишут неправду. Неправду. Область сегодня имеет серьезное движение вперед», — сказала Светлана Орлова.

Читайте подробнее: Владимирский губернатор призвала голосовать за «правильных кандидатов»

3 тыс. 752 открепительных удостоверения выдано в Тульской области для голосования на выборах депутатов в Государственную думу седьмого созыва, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Тульского облизбиркома 12 сентября. Не на своих участках намерены голосовать 0,3% от общего числа избирателей в регионе.

На выборах губернатора выдано чуть меньше открепительных документов — 3 тыс. 275, или 0,2% от общего числа избирателей.

Всего в регион поступило 48 тысяч открепительных удостоверений на выборы депутатов Госдумы (по 24 тыс. на каждый из двух одномандатных округов) и столько же — для выборов губернатора.

Открепительные удостоверения в регионе начали выдавать с 3 августа. До 7 сентября их можно было получить только в территориальных избирательных комиссиях, с 7 сентября они доступны в участковых избиркомах.

Пока активность по получению открепительных удостоверений в Тульской области сопоставима с соседними регионами. Однако наибольший пик интереса к ним ожидается в последнюю неделю перед выборами.

Читайте подробнее: В Тульской области выдано более 3,7 тыс. открепительных удостоверений

В Нижнем Новгороде за неделю до выборов в Государственную Думу РФ и областное Законодательное собрание избирателей продолжают «баловать» дешевым сахаром. Правда для того, чтобы купить килограмм сахара по 33 рубля покупателю придётся оставить продавцам свои паспортные данные.

Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, 12 сентября «аттракцион невиданной щедрости» прошел в Советском районе города. Сбором паспортных данных на бульваре 60-лтия Октября занимались представители движения «Взаимопомощь». В обмен на эти данные они оформляли покупателям специальную карту с индивидуальным номером, предъявив которую можно было купить сахар по существенно заниженной цене.

По словам жителей соседних домов и продавцов находящихся рядом магазинов, сахар был распродан за два часа вместо запланированных четырех.

Читайте подробнее: Нижегородцы опять раздают свои паспортные данные в обмен на дешёвый сахар

В Нижнем Новгороде суд снял с выборов в областное Законодательное собрание кандидата в депутаты от КПРФ Николая Сатаева. Это была уже вторая попытка конкурентов Сатаева выбить его из предвыборной гонки. На этот раз она закончилась удачно.

Как и коллегу по партии и по несчастью Владимира Буланова, Сатаева подвело незаконное использование чужой интеллектуальной собственности. Автор иска в отношении Сатаева, кандидат в депутаты от ЛДПР Роман Шилов обвинил оппонента-коммуниста в незаконном использовании агитационных материалов «Единой России». Кроме того, Сатаев незаконно использовал стихи поэта Андрея Дементьева, нарушив его авторские права.

В итоге суд отменил регистрацию Сатаева по одномандатному округу. Тем не менее у него остается шанс попасть в Законодательное собрание, так как он возглавляет партийный список КПРФ в одной из региональных групп.

В региональном обкоме КПРФ отмечают, что их соперники задействуют все имеющиеся возможности, чтобы выбить из предвыборной гонки кандидатов, которых вполне можно назвать политическими тяжеловесами. Это люди, которые хорошо узнаваемы населением, пользуются его поддержкой и, по мнению коммунистов, составляют реальную угрозу для своих конкурентов.

Читайте подробнее: В Нижнем Новгороде кандидатов КПРФ продолжают снимать с предвыборной гонки

Лидер свердловских справедливоросов Александр Бурков обратился с жалобой в Центральную избирательную комиссию (ЦИК) на соответствие информационных избирательных плакатов федеральному законодательству о выборах. Копию текста документа депутат направил в Невьянскую окружную территориальную избирательную комиссию.

По данным лидера свердловского отделения «Справедливой России», речь идёт о доходе в 174 тыс. рублей от брокерской деятельности в финансовой компанией «АТОН». ТИК обязан данные о сокрытых доходах внести в плакат, который размещается в избирательном участке. Однако эти данные не были указаны ТИКом без пояснения причин, вследствие чего Александр Бурков намерен подать жалобу на имя главы ЦИК Эллы Памфиловой.

Читайте подробнее: На Урале — новый предвыборный скандал

В Омской области набирает обороты борьба за места в Госдуму, а также в региональный парламент. Представители партий во всеуслышание заявляют о своей готовности к предстоящему единому дню голосования.

Например, сегодня, 12 сентября, громкое заявление сделал депутат Госдумы, лидер омских коммунистов Александр Кравец. По его словам, омские коммунисты настроены взять большинство мандатов на выборах в Заксобрание, сообщает «БК 55».

«Если мои товарищи выполнили те установки, чему мы их учили, то фактически у нас на каждом избирательном округе реальная возможность одержать победу. В то время как ставка «ЕР» будет на повышение явки на селе, а в городе ее повысят ловушками для покемонов. «Единая Россия» в чрезвычайно сложной ситуации, у них паника. Мы настроены на победу, а она означает получение большинства. У них ничего не получится. У «ЕР» сейчас ставки не на партию, а на одномандатников. Однако у нас самая серьезная избирательная кампания за всю историю выборов Омского региона. Выборы в Заксобрание и в Госдуму покажут, чьи желания в итоге сбылись», — цитирует портал лидера омских коммунистов.

Читайте подробнее: Громкие заявления, паника и амбиции — Омская область перед выборами

Коммунистов Курганской области накажут за предвыборный видеоролик, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального избиркома.

Как следует из решения комиссии, было рассмотрено заявление Сергея Егорова о многочисленных нарушениях избирательного законодательства в агитационном материале кандидата в депутаты Госдумы РФ седьмого созыва Василия Кислицина от курганского областного отделения КПРФ.

В рекламном видеоролике «Курганское областное отделение КПРФ 2016 — партия реальных дел» продолжительностью без малого девять минут и стоимостью 75 тыс. рублей рассказывается, как «Василий Кислицын, будучи депутатом Государственной Думы третьего созыва, помог молодой певице из Курганской области Софии Лавренчук закончить знаменитую Гнесинку… Он также поддержал пианиста Романа Пыжова…». Не забыта в ролике и критика в адрес «партии власти» и её представителя, кандидата в депутаты Госдумы РФ седьмого созыва, действующего депутата ГД РФ Александра Ильтякова. КПРФ выставляется в видео в положительном свете в сочетании с позитивными комментариями. Избирком Зауралья признал видеофильм КПРФ агитационным. Но оплачен фильм не из избирательного счёта, как положено, а с общего партийного.

Читайте подробнее: В Зауралье наказывают за неправильные ролики и ждут волну чёрного пиара

Верховный суд Республики Крым отказал кандидату в депутаты Госдумы РФ VII созыва от партии «Справедливая Россия» по одномандатному округу №19 Елене Грицак в удовлетворении требования об отмене регистрации на выборах по тому же округу кандидата от партии «Единая Россия» Андрея Козенко. Изучив доказательства агитации Андреем Козенко на мероприятии партии «Единая Россия», суд установил, что Козенко не агитировал за себя лично, а выступал в поддержку партийного списка, что не запрещено законом. Об этом говорится в решении суда, копией которого располагает ИА REGNUM.

Напомним, в судебном иске Елена Грицак изложила «доказательства того, что в ходе проведения предвыборных агитационных концертов региональное отделение партии «Единая Россия» и кандидат по одномандатному округу №19 Козенко грубо нарушили основные положения законодательства РФ о выборах».

Читайте подробнее: Суд отказался снимать кандидата от «Единой России» с выборов в Крыму

О возможных провокациях в преддверии выборов заявил сегодня, 12 сентября, секретарь Смоленского регионального отделения партии «Единая Россия» Игорь Ляхов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе реготделения партии.

«Меня как секретаря регионального отделения «Единой России» беспокоит информация, появившаяся по поводу неких политических сил, назовем их оппонентами, которые на последней предвыборной неделе, планируют акции по распространению лживых листовок, якобы, от «Единой России», с возможной расклейкой их на имуществе смолян. Они преследуют одну цель — вызвать у населения негатив, тем самым дискредитировать партию и сорвать приход жителей на избирательные участки. Также по неподтвержденным данным есть информация о том, что готовится провокации по порче рекламных щитов, на которых расположены баннеры с кандидатами от «Единой России», — заявил Ляхов, пообещав, что партия организует дежурства у агитационных щитов в ночное время.

Отметим, что месяцем ранее «Единая Россия» в Смоленской области уже выступала с жалобами о попытках срыва агитационной кампании партии — по заявлению партии, сотрудники полиции требовали письменные объяснения от агитаторов.

Читайте подробнее: «Единая Россия» в Смоленске ожидает провокации