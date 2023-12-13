Материалы с тегом «Виталий Милонов»
В Госдуме предложили трудовым коллективам отправить заработок бойцам СВО
Заместитель председателя комитета Госдумы по защите семьи Виталий Милонов предложил российским трудовым коллективам передать свой дневной заработок участникам специальной военной операции (СВО) в качестве помощи к Новому году. Об этом депутат рассказал журналистам. «В Петербурге мы проводим акцию...
новость часа
13 декабря 2023
В Госдуме ответили на сообщения о запрете депутатам посещать зону СВО
Депутат Госдумы («Единая Россия») Виталий Милонов ничего не слышал про запрет депутатам и сенаторам посещать зону специальной военной операции (СВО). Об этом он 20 сентября сообщил «Газете.Ru». Он прокомментировал сообщение о запрете, распространяемое в ряде СМИ и Telegram-каналах. Политик не...
21 сентября 2023
В Госдуме не поддержали идею Милонова об удалёнке во время жары
В России у работодателей и работников есть все права, которые им необходимы для того, чтобы договориться о возврате к дистанционной занятости. Об этом корреспонденту ИА Регнум 22 июня заявил член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Андрей Исаев («Единая Россия»)...
22 июня 2023
Депутат Милонов предложил поддерживающим Украину артистам покинуть Россию
Артистам, поддерживающим киевский режим, лучше уехать из России. В случае, если они осознают свою вину за критику спецоперации, им следует принести извинения, поехав в зону боевых действий и выступив с концертами и творческими вечерами перед российскими военными. Такое предложение выдвинул депутат...
18 апреля 2023
Милонов объяснил планы Урганта вернуться на Первый канал желанием «жрать»
Покинувшим Россию после начала специальной военной операции деятелям шоу-бизнеса следовало бы оставаться там, куда они уехали, заявил 14 апреля в интервью изданию «Абзац» депутат Госдумы Виталий Милонов. Комментируя высказывания телеведущего Ивана Урганта о его планах вернуться в эфир Первого...
14 апреля 2023