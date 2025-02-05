Милонов дал совет Сердючке в случае мобилизации
Милонов посоветовал Верке Сердючке в случае мобилизации сдаться в плен ВС РФ
Москва, 5 февраля, 2025, 16:47 — ИА Регнум. Депутат Госдумы Виталий Милонов посоветовал певцу Андрею Данилко, выступающему под псевдонимом Верка Сердючка, сдаться в плен ВС РФ в случае мобилизации. Такое мнение он высказал 5 февраля.
Парламентарий иронично отметил, что талантам артиста найдётся место на фронте.
«Он же активно поддерживал украинскую хунту, он же так выступал за неё. Самое лучшее, что он может сделать <…>, дам ему лайфхак, — это не переодеваться и в своём сценическом образе вызывать «Волгу» и сдаваться русской армии. Только в этом случае он 100% останется живым», — заявил Милонов в беседе с порталом NEWS.ru.
Он добавил, что все, кто поддерживает боевые действия, находясь на Украине, должны идти на фронт. Исключением из этого могут стать только депутаты и чиновники.
Ранее, 5 февраля, SHOT написал, что офис главы киевского режима Владимира Зеленского угрожает мобилизовать в ряды украинских формирований Верку Сердючку. Отмечается, что 51-летнего певца не выпускают из страны, потому что он подпадает под возраст призыва в армию. Артисту разрешают выступать за границей только на благотворительных концертах в поддержку Украины.
Депутат Верховной рады Георгий Мазурашу 2 февраля рассказал, что в городе Каменце-Подольском отправили на фронт преподавателя университета, обманом заманив его в ТЦК (аналог военкомата на Украине). Он уточнил, что отправленный на передовую мужчина работает в вузе на двух с лишним ставках, а украинское законодательство не предусматривает призыв в армию работников учебных заведений, работающих на полную ставку.
Ранее, 19 января, главнокомандующий украинской армии Александр Сырский заявил, что пока темпы мобилизации не покрывают потребности украинских формирований в личном составе. При этом он также дал понять, что часть высококвалифицированного персонала украинской армии продолжат переводить в пехоту из-за нехватки живой силы на фронте.