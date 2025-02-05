Москва, 5 февраля, 2025, 16:47 — ИА Регнум. Депутат Госдумы Виталий Милонов посоветовал певцу Андрею Данилко, выступающему под псевдонимом Верка Сердючка, сдаться в плен ВС РФ в случае мобилизации. Такое мнение он высказал 5 февраля.

Владимир Астапкович/РИА Новости Андрей Данилко

Парламентарий иронично отметил, что талантам артиста найдётся место на фронте.

«Он же активно поддерживал украинскую хунту, он же так выступал за неё. Самое лучшее, что он может сделать <…>, дам ему лайфхак, — это не переодеваться и в своём сценическом образе вызывать «Волгу» и сдаваться русской армии. Только в этом случае он 100% останется живым»‎, — заявил Милонов в беседе с порталом NEWS.ru.

Он добавил, что все, кто поддерживает боевые действия, находясь на Украине, должны идти на фронт. Исключением из этого могут стать только депутаты и чиновники.

Ранее, 5 февраля, SHOT написал, что офис главы киевского режима Владимира Зеленского угрожает мобилизовать в ряды украинских формирований Верку Сердючку. Отмечается, что 51-летнего певца не выпускают из страны, потому что он подпадает под возраст призыва в армию. Артисту разрешают выступать за границей только на благотворительных концертах в поддержку Украины.

Депутат Верховной рады Георгий Мазурашу 2 февраля рассказал, что в городе Каменце-Подольском отправили на фронт преподавателя университета, обманом заманив его в ТЦК (аналог военкомата на Украине). Он уточнил, что отправленный на передовую мужчина работает в вузе на двух с лишним ставках, а украинское законодательство не предусматривает призыв в армию работников учебных заведений, работающих на полную ставку.

Ранее, 19 января, главнокомандующий украинской армии Александр Сырский заявил, что пока темпы мобилизации не покрывают потребности украинских формирований в личном составе. При этом он также дал понять, что часть высококвалифицированного персонала украинской армии продолжат переводить в пехоту из-за нехватки живой силы на фронте.