Москва, 17 декабря, 2024, 14:30 — ИА Регнум. Для россиянок услуги брачных агентств по поиску спутника жизни должны быть бесплатными. Об этом заявил депутат Госдумы Виталий Милонов в беседе с «Газетой.Ru».

Наталья Шатохина/NEWS.ru/ТАСС

«Предлагаю законодательно запретить брать деньги за эти услуги с женщин. Мужик хочет искать — пусть платит, если он по каким-то причинам не способен сам найти невесту. Женщинам же бесплатно должно быть», — сказал он.

Милонов заявил, что подобная мера на государственном уровне позволит обезопасить россиянок от набирающей популярность мошеннической схемы, с помощью которой у пользовательниц сайтов знакомств обманом выманивают деньги. По его словам, девушки, желающие найти себе супруга, отдают мошенникам внушительные суммы на якобы поиск жениха.

Как передавало ИА Регнум, в мае 2023 года в Москве задержали брачную аферистку, которая получила почти 6 млн рублей за обещание найти мужа и скрылась. В мае 2021 года 59-летняя сотрудница нефтяной компании заключила договор на оказание брачных услуг с клубом знакомств «Вместе и навсегда» на общую сумму 5,9 млн рублей. После этого представители агентства, получив денежные средства и, по данным следствия, не намереваясь исполнять взятые на себя обязательства, скрылись вместе с деньгами.