Москва, 22 июня, 2023, 16:13 — ИА Регнум. В России у работодателей и работников есть все права, которые им необходимы для того, чтобы договориться о возврате к дистанционной занятости. Об этом корреспонденту ИА Регнум 22 июня заявил член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Андрей Исаев («Единая Россия»).

Владимир Песня/РИА Новости

Поводом для разговора на эту тему стала инициатива зампреда комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Виталия Милонова. Последний считает, что в жару российские работодатели могли бы перевести сотрудников (всех или некоторых) на удалённый режим. Парламентарий полагает, что подготовку и распространение соответствующих рекомендаций следует поручить Минтруду РФ.

Как отметил Исаев, российские депутаты уже приняли поправки в Трудовой кодекс, которые регулируют удалённую работу.

«Поэтому в данном случае должен решать не Исаев или Милонов. Решение должны принимать работники и работодатели. Все права, которые необходимы для того, чтобы перейти на удалённый режим, если это требуется, есть и у работников, и у работодателей. Они должны договориться между собой, если они считают нужным перейти на дистанционный режим. Это их дело, в которое что нам вмешиваться?» — поинтересовался депутат.

В связи с этим он подчеркнул, что для того, чтобы работники могли договориться с работодателями, есть профсоюзы. А если таковых нет, то их надо создавать. Что касается разработки рекомендаций, то Исаев полагает, что в них нет нужды.

«Законодательные основы для перехода на удалённый режим работы на сегодняшний день уже существуют. А что такое рекомендации? Это благие пожелания. К ним могут как прислушаться, так и нет», — констатировал он.

Такой же точки зрения придерживается член комитета Совфеда по социальной политике Галина Карелова. Она считает, что руководители предприятий могут сами определиться, в отношении каких работников следует устанавливать удалённый режим занятости.

В свою очередь, член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Михаил Тарасенко («Единая Россия») призвал не забывать, что на удалённую занятость можно перевести далеко не всех. Более того, как раз тех, кто во время работы страдает от негативных температурных влияний, в дистанционный формат отправить не получится. А если говорить об офисных сотрудниках, то для них и на рабочем месте можно создать ту температуру, которая доступна у них дома.

Ранее ИА Регнум сообщало о том, что Гидрометцентр спрогнозировал сохранение жары в Москве в период с 19 по 25 июня. Ожидается, что температура к пятнице поднимется до 30-градусной отметки.

Кроме того, есть прогнозы, что в конце июня — начале июля в европейской части России погода будет жаркой и превысит климатическую норму примерно на 5–10 градусов.

В ряде регионов, включая Уральский и Приволжский федеральные округа, ожидается температура воздуха до +30… +33 °C и высокий индекс ультрафиолетового излучения.

В целом же лето 2023 года может стать самым жарким в России за последние 150 лет.