Москва, 13 декабря, 2023, 08:00 — ИА Регнум. Заместитель председателя комитета Госдумы по защите семьи Виталий Милонов предложил российским трудовым коллективам передать свой дневной заработок участникам специальной военной операции (СВО) в качестве помощи к Новому году. Об этом депутат рассказал журналистам.

«В Петербурге мы проводим акцию «Один день для победы». Трудовые коллективы перечисляют свой дневной заработок на помощь нашим военным. Было бы здорово, если бы наш опыт получил распространение по всей стране», — заявил он в беседе с «РИА Новости».

Парламентарий также подчеркнул, что военнослужащие нуждаются в помощи не только перед праздниками. Милонов выразил мнение, что лучшей поддержкой для участников СВО станет окончательная перенастройка всей России на победу.

Депутат надеется, что в 2024 году этого результата удастся достичь и справедливый мир будет установлен.

«Очень хочется, чтобы грядущий год стал годом окончательной победы над противником и установления справедливого мира», — отметил парламентарий.

Он добавил, что России как никогда нужно сплочение.

Как сообщало ИА Регнум, в июле стало известно, что таршина запаса погранвойск Владимир Серегин отправился в район Первомайска в ЛНР для того, чтобы доставить помощь своему внуку Николаю, который участвует в СВО. Дед и внук поблагодарили волонтёрскую группу за их деятельность.

10 декабря Минобороны РФ проинформировало, что фельдъегерско-почтовая связь группировки «Запад» российских войск доставила военнослужащим почти тысячу писем и рисунков от детей со всей страны.