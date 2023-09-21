Москва, 21 сентября, 2023, 14:07 — ИА Регнум. Депутат Госдумы («Единая Россия») Виталий Милонов ничего не слышал про запрет депутатам и сенаторам посещать зону специальной военной операции (СВО). Об этом он 20 сентября сообщил «Газете.Ru».

Sm alien Виталий Милонов

Он прокомментировал сообщение о запрете, распространяемое в ряде СМИ и Telegram-каналах. Политик не исключил, что есть подобное ограничение, но ему об этом неизвестно.

«Не видел такого документа, просто не могу сказать. Вопрос просто в ближайшее время неактуален для меня, поэтому не могу сказать, есть какие-то ограничения или нет», — сказал Милонов.

Депутат сообщил, что вернулся из зоны боевых действий 8 сентября. Он планирует снова туда съездить, но не стал говорить, когда это будет.

Как сообщало ИА Регнум, в мае 2023 года депутат от партии «Единая Россия» Дмитрий Хубезов ушёл с поста главы комитета Госдумы по охране здоровья, чтобы работать в госпиталях в зоне СВО. Он отметил, что и так почти не посещал заседания из-за постоянных поездок к военнослужащим.

Кроме того, в зону спецоперации отправились депутаты Госдумы от «Единой России» Адам Делимханов, Дмитрий Саблин, Виктор Водолацкий, Ахмед Догаев и другие.