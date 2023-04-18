Москва, 18 апреля, 2023, 16:53 — ИА Регнум. Артистам, поддерживающим киевский режим, лучше уехать из России. В случае, если они осознают свою вину за критику спецоперации, им следует принести извинения, поехав в зону боевых действий и выступив с концертами и творческими вечерами перед российскими военными.

Дарья Драй ИА REGNUM Виталий Милонов

Такое предложение выдвинул депутат Госдумы Виталий Милонов, в частности казахстанскому рэперу Бахтияру Мамедову (более известному как Jah Khalib) и актёру кино Даниле Козловскому. Об этом пишет 18 апреля Telegram-канал SHOT.

«Виталий Милонов предложил Jah Khalib и другим артистам, поддерживающим украинский режим, «поцеловать себя в зад» и уехать из России», — говорится в публикации.

Отмечается, что депутат предложил, в частности, рэперу Jah Khalib спеть для военных «Катюшу» и «Калинку-малинку», а Козловскому провести творческую встречу перед бойцами на передовой и поддержать ВС России.

Накануне, 17 апреля, было распространено сообщение о том, что «прокуратуре поручено провести проверку в отношении Козловского на предмет дискредитации ВС России». Известно, что актёр после начала СВО уехал в США, но планирует вернуться в Россию. Он якобы негативно высказывался о спецоперации и призывал к митингам против СВО.

Однако сам Козловский заявлял ранее, что у него нет гражданства США, и объяснил, что ездил туда, чтобы навестить своего ребёнка, воспользовавшись перерывом между спектаклями. Также актёр якобы уточнил, что лозунги, которые были расценены как экстремистские, взяты из исторического сериала про революцию, в съемках которого он принимал участие.