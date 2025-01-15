Москва, 15 января, 2025, 17:50 — ИА Регнум. Идеология бодипозитива должна быть признана в России нежелательной, потому что она пропагандирует нездоровый образ жизни. С таким предложением депутат Госдумы Виталий Милонов обратился к главе Минздрава Михаилу Мурашко.

AP/TASS

По словам депутата, движение бодипозитива, набирающее популярность среди россиян, является деструктивным, так как пропагандирует нездоровый образ жизни, намеренный отказ от спорта и правильного питания, а также пренебрежение банальными нормами гигиены.

Милонов уточнил, что в российском интернете можно найти множество страниц молодых людей, которые доводят себя до ожирения и зарабатывают хронические заболевания, придерживаясь идеологии бодипозитива.

Как передавало ИА Регнум, ранее Милонов провёл новогодний рейд по борделям. В ходе него он встретил трансгендера, гомосексуалиста (международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ) и проститута. По словам Милонова, это настоящий нетрадиционный оркестр.

В декабре Милонов также заявил, что для россиянок услуги брачных агентств по поиску спутника жизни должны быть бесплатными. Он уточнил, что подобная мера на государственном уровне позволит обезопасить россиянок от набирающей популярность мошеннической схемы, с помощью которой у пользовательниц сайтов знакомств обманом выманивают деньги.