Санкт-Петербург, 3 января, 2025, 13:07 — ИА Регнум. Депутат Госдумы Василий Милонов провёл новогодний рейд по борделям. Кадры проверки он выложил в Telegram-канале.

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Парламентарий рассказал о необычном человеке, которого он встретил в ходе рейда.

«Зашёл депутат Милонов с товарищами в бордель и встретили <…> трансгендера, гомосексуалиста (международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ) и проститута. И всё это один человек. Человек — нетрадиционный оркестр», — написал депутат.

Милонов добавил, что «такую красотку» обнаружили 2 декабря в Центральном районе Санкт-Петербурга. Как выяснилось, этот человек оказался гражданином иностранного государства. Легально ли он находился в России, не уточняется. Депутат выразил благодарность сотрудникам полиции за оперативную профессиональную работу.

Как сообщало ИА Регнум, ночью 8 декабря силовики нагрянули с рейдом в арт-пространство «Явление» на проспекте Обуховской Обороны в Санкт-Петербурге, где проверили законность мероприятия. По информации, поступившей силовикам, в «Явлении» проходила закрытая вечеринка ЛГБТ «Круги свободы — бал».

В результате сотрудники правопорядка задержали почти два десятка посетителей. Всего на вечеринку пришли порядка 130 человек. Наиболее активных полиция и ОМОН доставили в участки для разбирательства и профилактической работы. В числе задержанных оказался сын бывшего депутата Заксобрания Петербурга Бориса Вишневского (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом) Михаил. Позже его отпустили.

В московском клубе Bizarre, а также в заведениях Sisters и «Центральная станция» в ночь на 7 декабря прошли рейды. Владельцев заведений обвиняют в пропаганде ЛГБТ.