Санкт-Петербург, 31 января, 2025, 17:02 — ИА Регнум. Депутат Госдумы Виталий Милонов обязан выплатить 150 тыс. рублей юристу Ирине Воскобойниковой за ложные обвинения в сотрудничестве с украинскими спецслужбами. Такое решение вынес Кировский районный суд Санкт-Петербурга, сообщила 31 января в Telegram-канале объединённая пресс-служба судов города.

ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

Ранее Воскобойникова подала иск, в котором попросила признать клеветой сведения о ней, распространённые Милоновым, обязать его опровергнуть эту информацию, а также взыскать 1 млн рублей в качестве компенсации морального вреда.

«Суд требования истца удовлетворил частично, признав сведения о Воскобойниковой как об изменнике Родины, сотрудничающей со специальными службами Украины, не соответствующими действительности», — говорится в сообщении.

Требование о компенсации суд удовлетворил частично. Обвинения в адрес юриста депутат должен опровергнуть в своём Telegram-канале.

Милонов обвинил юриста ЛДПР Воскобойникову в связях со Службой безопасности Украины (СБУ) после того, как летом 2023 года посетил офис партии в Горловке. Он заявил, что женщина публикует в открытом доступе личные данные российских военных. Юрист в свою очередь обвинила депутата в угрозах, которые довели её до инсульта, а затем обратилась в суд.

Как сообщало ИА Регнум, ранее Милонов предложил артистам, поддерживающим киевский режим, покинуть Россию. Тем, кто осознает вину за критику спецоперации, следует принести извинения и отправиться с концертами в зону боевых действий, заявил депутат.

В мае 2024 года Милонов похвалил блогера и телеведущую Анастасию Ивлееву за поездку в Донбасс. При этом он отметил, что она так поступила для «очищения биографии» после скандальной «голой вечеринки».