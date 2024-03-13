Материалы с тегом «Олаф Шольц»
Шольц исключил участие немецких военных в наведении ударов ВСУ
Канцлер Германии Олаф Шольц исключил участие немецких военных в наведении ударов ВСУ по позициям России. Об этом Шольц заявил 13 марта, выступая перед парламентом. «Для меня исключены поставки дальнобойных систем вооружения, смысл поставок которых будет только в случае, если при этом будут также...
13 марта 2024
Шольц призвал прекратить огонь в секторе Газа в период Рамадана
Режим прекращения огня следует ввести в секторе Газа в период священного для всех мусульман месяца Рамадан, заявил канцлер Германии Олаф Шольц. Обращение главы немецкого правительства опубликовали 10 марта на его странице в социальной сети X (бывший Twitter). Он отметил, что это лучшее время для...
11 марта 2024
Дефицит бюджета бундесвера достигнет €6 млрд в 2025 году
Министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что в 2025 году дефицит бюджета бундесвера достигнет порядка шести миллиардов евро. Таким образом, Берлин может не достичь целевого показателя НАТО по военным расходам в 2% ВВП. Об этом сообщила газета Bild. По данным журналистов, на нужды военных...
10 марта 2024
Песков ответил вопросом на слова Шольца о проекте договора России и Украины
Отрицание канцлером Германии Олафом Шольцем существования проекта документа об урегулировании конфликта на Украине от 2022 года вызвало недоумение в Кремле. Об этом 10 марта заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в беседе с журналистом Павлом Зарубиным. «Хочется спросить господина...
10 марта 2024
В Крыму назвали четырёх врагов полуострова
Президент США Джо Байден, премьер-министр Великобритании Риши Сунак, канцлер Германии Олаф Шольц и президент Франции Эммануэль Макрон за последние годы превратились во врагов Крыма, заявил глава крымского парламента Владимир Константинов. «Такие, как Байден, Макрон, Сунак или тот же Шольц и им...
10 марта 2024
Шольц боится передавать Киеву Taurus из страха перед Россией, сообщили СМИ
Канцлер Германии Олаф Шольц опасается передавать Украине немецкие крылатые ракеты Taurus из-за боязни ответа России на такой шаг. Об этом 7 марта написала газета Politico. «Аргумент Шольца заключается в том, что поставки Киеву такого оружия встревожили бы президента России Владимира Путина до такой...
7 марта 2024
СМИ: утечка переговоров бундесвера ещё больше снизила шансы Киева на Taurus
Канцлеру Германии Олафу Шольцу после утечки разговора немецких военных о готовящейся атаке на Крымский мост теперь будет ещё труднее принять решение об отправке Украине крылатых ракет Taurus, сообщило 5 марта британское издание Financial Times. Как отметил военный аналитик Германского совета по...
5 марта 2024
В США восхитились «операцией Путина» против Шольца
Публикация обсуждения военными бундесвера возможности нанесения ударов по Крымскому мосту нанесла удар по позициям канцлера Германии Олафа Шольца, показав превосходство президента России Владимира Путина. Такое мнение 5 марта высказал обозреватель Politico Мэтью Карничниг. «После стольких лет в...
5 марта 2024
В Германии потребовали отправить в отставку главу минобороны Писториуса
Партия «Альтернатива для Германии» потребует от канцлера ФРГ Олафа Шольца отправить в отставку главу министерства обороны Бориса Писториуса в связи с обнародованием скандальной аудиозаписи обсуждения офицерами Бундесвера возможного удара по Крымскому мосту ракетами Taurus. Об этом в интервью...
новость часа
5 марта 2024
Шольц вновь подтвердил отказ Берлина поставлять Киеву ракеты Taurus
Передача Украине германских крылатых ракет Taurus полностью исключена, так как это предполагает участие немецких военных. Об этом 4 марта заявил канцлер Германии Олаф Шольц во время посещения образовательного учреждения в городе Зиндельфинген в Баден-Вюртемберге, его слова привело агентство DPA. По...
4 марта 2024
В Швейцарии рассказали о «подарке» Путину от Запада
Президент России Владимир Путин выигрывает от ссоры между Германией и Францией. Об этом 2 марта написал эксперт Немецкого института международных отношений и безопасности Рони Кемпин в статье для швейцарской телерадиокомпании SRF. «Путин в данный момент откупоривает шампанское. Он никогда не...
4 марта 2024
В Кремле прокомментировали разговор офицеров бундесвера об ударах по Крыму
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил на брифинге 4 марта, что переговоры немецких офицеров о планах атаковать Крымский мост свидетельствуют о вовлечённости Запада в конфликт на Украине. «Это не нуждается ни в каких юридических трактовках, здесь всё более чем очевидно. Шольц...
4 марта 2024
В Германии сняли детский ролик про мечтающий попасть на Украину Taurus
В Германии детям показали видеоролик о крылатой ракете Taurus, которая «мечтает» попасть на Украину. При этом осуществить желаемое мешает немецкий канцлер Олаф Шольц, который колеблется и не может принять соответствующее решение. Видео опубликовано детской программой logo! государственной...
новость часа
4 марта 2024
В США заявили, что Россия имеет право нанести удар по военным базам НАТО
Россия имеет право ответить НАТО после того, как канцлер Германии Олаф Шольц подтвердил присутствие британских подразделений на Украине, заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в интервью YouTube-каналу Dialogue works. «Шольц признал, что британцы уже там, на земле, управляют оружием, наносящим...
3 марта 2024
Рогов заявил, что Германия движется к созданию Четвёртого рейха
Германия во главе с канцлером Олафом Шольцем движется к созданию Четвёртого рейха, жители ФРГ должны осознать, какое будущее для них готовит режим Шольца, и не допустить повторения исторической трагедии Германии и позора немецкого народа, заявил 3 марта сопредседатель Координационного совета по...
3 марта 2024
Канцлер ФРГ не изменил свою позицию по поставкам Taurus Украине
Обнародованная запись беседы немецких военных о возможных ударах ракетами Taurus по Крымскому мосту не отразилась на решении канцлера Олафа Шольца не поставлять эти дальнобойные ракеты на Украину. Об этом 2 марта написала немецкая газета Frankfurter Allgemeine Zeitung со ссылкой на источники в его...
3 марта 2024
Шольц пообещал разъяснить ситуацию с разговором немецких военных о Крыме
Канцлер Германии Олаф Шольц пообещал быстро разъяснить и расследовать ситуацию вокруг опубликованной аудиозаписи разговора высокопоставленных немецких военных о планах атаки на Крымский мост. Об этом 2 марта сообщило агентство DPA. «Шольц пообещал оперативные разъяснения после российской публикации...
2 марта 2024
В ФРГ предложили пойти ва-банк при поддержке Украины
Германия должна пойти ва-банк в вопросе поставок вооружения Украине и передать ей дальнобойные крылатые ракеты Taurus. Соответствующее заявление депутата бундестага от оппозиционного Христианско-демократического союза (ХДС) Родериха Кизеветтера опубликовала 1 марта газета Handelsblatt. Необходимо...
2 марта 2024
В Германии осудили канцлера Шольца из-за разговора немецких офицеров
Политика канцлера ФРГ Олафа Шольца приведёт Германию к войне с Россией. Такое мнение высказал немецко-финский бизнесмен и бывший владелец крупнейшего файлообменника Megaupload Ким Дотком, комментируя резонансную историю разговора немецких офицеров о ракетной атаке Крымского моста. «Из-за Олафа...
2 марта 2024
В Германии заподозрили Шольца во лжи после утечки разговора офицеров
Федеральный канцлер Германии Олаф Шольц, скорее всего, солгал о невозможности поставлять на Украину дальнобойные ракеты Taurus. Об этом 1 марта написало немецкое издание Focus после ознакомления с опубликованной записью беседы высокопоставленных офицеров. Авторы статьи под названием «Врёт ли...
2 марта 2024