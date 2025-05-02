Берлин, 2 мая, 2025, 18:44 — ИА Регнум. Признание оппозиционной немецкой партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) правоэкстремистским движением может лишь добавить ей очков, отметил в разговоре с ИА Регнум руководитель Центра германских исследований Института Европы РАН Владислав Белов. Кроме того, считает он, говорить о возможном запрете сейчас слишком рано.

Global Look Press

В пятницу, 2 мая, ведомство по охране конституции ФРГ квалифицировало «Альтернативу для Германии» как правоэкстремистское движение. В самой АдГ это решение назвали серьезным ударом по немецкой демократии, так как в текущих опросах партия является самой сильной, и пообещали ответить федеральному правительству.

Новый статус расширяет полномочия властей по контролю за партией, включая возможность привлечения спецслужб. В перспективе не исключён и полный запрет деятельности АдГ.

«Естественно, руководство «Альтернативы» будет оспаривать это решение. Сам процесс признания её правоэкстремистской шёл фактически с 2019 года, за это время такой статус получили три региональных отделения партии. Сейчас это коснулось её в целом. Вероятно, материалы были основаны на той документации, которая использовалась с тремя отделениями. Проблема в том, что отчёт на тысячу с лишним страниц предназначен лишь для служебного пользования. То есть руководству АдГ, возможно, дадут ознакомиться с претензиями, но остальные не узнают, на чём построены обвинения», — подчеркнул Белов.

Показательно, по мнению эксперта, и то, что вердикт ведомства стал известен всего за четыре дня до вступления в полномочия нового немецкого правительства. При этом исполняющий обязанности канцлера Олаф Шольц проявляет сдержанность, дистанцируясь от произошедшего и призывая не спешить с мерами против АдГ.

«По немецким СМИ видно, что решение не было встречено восторгом, это означает, что оно было непросчитанным, как и предупреждал в своё время Фридрих Мерц, будущий канцлер Германии: не надо делать из АдГ мучеников. В то же время надо напомнить, что запретить какую-либо партию в Германии практически не удавалось, даже в более серьёзных случаях», — напомнил собеседник агентства. АдГ же в последние годы стремительно выправляет имидж, и новый виток её борьбы с властями может прибавить партии симпатий.

«Поэтому решение от 2 мая — обоюдоострое оружие: с одной стороны, оно явно направлено против партии, кто бы за ним ни стоял, а с другой стороны, идёт АдГ на пользу, потому что, полагаю, будут и протесты локального характера, и рост популярности», — заключил эксперт.

Как передавало ИА Регнум, в конце апреля «Альтернатива для Германии» побила очередной рекорд, став самой востребованной партией в стране: за неё высказались 26% опрошенных. Консервативный блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) получил в том же исследовании на один пункт меньше. В феврале на досрочных выборах в бундестаг (немецкий парламент) АдГ заняла второе место, что также стало наивысшим показателем для партии. «Альтернатива» скептически относится к европейскому курсу на украинском направлении и выступает за восстановление связей с Россией.