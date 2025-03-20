Брюссель, 20 марта, 2025, 14:27 — ИА Регнум. Поправки в конституцию Германии по ослаблению долгового тормоза (правило, запрещающее тратить из бюджета больше средств, чем в него поступает. — Прим. ред.) позволят Берлину нарастить военную помощь киевскому режиму. Об этом 20 марта заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц.

Global Look Press

«Когда решения [по ослаблению долгового тормоза] будут приняты, мы дадим ход дальнейшему увеличению нашей военной помощи Украине. Все вместе это будет тогда составлять 7 млрд евро — четыре уже предусмотрены, еще добавятся три», — рассказал он журналистам по прибытии на саммит ЕС в Брюсселе.

По словам Шольца, в результате этого Германия сможет остаться страной, которая больше всех в Европе оказывает военную помощь Украине.

Палата представителей федеральных земель Германии позднее 20 марта проголосует по поправкам в конституцию страны, позволяющим ослабить долговой тормоз для финансирования увеличивающихся расходов на оборону и инфраструктуру.

Как сообщало ИА Регнум, агентство Reuters 19 марта писало, что минфин ФРГ направил в комитет по бюджету запрос на одобрение дополнительной военной помощи Украине в размере 3 млрд евро. Уточнялось, что с 2026 по 2029 год глава немецкого финансового ведомства Йорг Кукис намерен выделить 8,252 млрд евро на эти цели.

Вечером 18 марта президент России Владимир Путин в ходе телефонной беседы со своим коллегой из США Дональдом Трампом подтвердил принципиальную приверженность российской стороны мирному урегулированию. Он также поддержал предложение Трампа о 30-дневном взаимном отказе от ударов по объектам энергетической инфраструктуры и отдал российским военным соответствующий приказ.

В ходе обсуждения возможности перемирия глава государства указал на необходимость остановить принудительную мобилизацию на Украине, а также назвал ключевым условием для приостановки огня полное прекращение иностранной военной помощи и предоставления разведывательной информации киевскому режиму.