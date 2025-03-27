Париж, 27 марта, 2025, 18:22 — ИА Регнум. Президент Франции Эммануэль Макрон, премьер-министр Великобритании Кир Стармер и канцлер ФРГ Олаф Шольц по итогам встречи «коалиции желающих» в Париже выступили против отмены антироссийских санкций. Их заявления приводит телеканал CNN.

Global Look Press

«Лидеры Соединённого Королевства, Франции и Германии подтвердили на встрече 27 марта, что Европа не отменит санкции в отношении России — это сильный и, по-видимому, скоординированный сигнал администрации президента США Дональда Трампа, которая заявила, что всё ещё оценивает требования Кремля», — указано в публикации.

Уточняется, что Макрон, Стармер и Шольц высказали точку зрения, что время для отмены антироссийских санкций пока не пришло, ведь, по их словам, до мирного урегулирования украинского конфликта ещё далеко.

Стармер позже и вовсе отметил, что в ходе встречи велось обсуждение не снятия, а усиления антироссийских санкций.

Как передавало ИА Регнум, на встрече, которая прошла в закрытом формате 24 марта в Эр-Рияде и продлилась более 12 часов, российская и американская стороны условились обеспечить реализацию Черноморской сделки при снятии соответствующих санкций. Договорённости вступят в силу после снятия ограничений с «Россельхозбанка» и других организаций, задействованных в обеспечении операций, их подключения к SWIFT и открытия необходимых счетов.

Министр финансов США Скотт Бессент не исключил смягчение антироссийский санкций, в том числе подключение банков РФ к системе SWIFT для достижения прогресса по мирному урегулированию конфликта на Украине. Он предположил, что на повестке дня находятся все варианты.

Однако портал Euractiv со ссылкой на европейских дипломатов сообщил, что ЕС не станет вносить изменения в санкционный режим против России и возвращать подключение российских банков к системе SWIFT.