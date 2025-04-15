Франкфурт-на-Майне, Германия, 15 апреля, 2025, 23:23 — ИА Регнум. Суд во Франкфурте-на-Майне оштрафовал на 4,5 тысячи евро и лишил водительских прав мужчину, который в мае 2023 года, находясь под воздействием наркотиков, обошёл охрану канцлера Германии Олафа Шольца, приблизился к нему и обнял его. Об этом сообщило агентство DPA.

Michael Kappeler/Global Look Press Олаф Шольц

По информации DPA, во вторник окружной суд признал мужчину виновным в нарушении ПДД и незаконном проникновении. Помимо штрафа в 4,5 тысячи евро (около 5,1 тысячи долларов), ему запретили водить автомобиль в течение двух с половиной лет.

Инцидент произошёл в мае 2023 года: мужчина, будучи в состоянии наркотического опьянения, на своей машине присоединился к кортежу Шольца и проник на территорию аэропорта. Там он вышел из автомобиля, пожал канцлеру руку, обнял его и был задержан.

На заседании суда мужчина извинился за свой поступок.

Как передавало ИА Регнум, 10 декабря 2023 года мужчина бросил стеклянную бутылку в президента Аргентины Хавьера Милея во время проезда главы государства в кабриолете. Злоумышленник не смог попасть в президента, осколки ранили сотрудника президентской службы федеральной полиции. В мае 2024 года суд приговорил мужчину к трём с половиной годам лишения свободы. Мужчине предъявили обвинения в покушении на нанесение «лёгкого вреда здоровью» Хавьера Милея и его сестры Карины, а также в нанесении вреда здоровью сотруднику управления безопасности федеральной полиции Аргентины. Непосредственно по этому делу Мерканцини получил 1,5 года тюрьмы. Уточняется, что суд принял решение увеличить срок тюремного заключения, учитывая предыдущий условный приговор, когда мужчину признали виновным в нападении на мать его детей.