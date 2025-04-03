Берлин, 3 апреля, 2025, 12:03 — ИА Регнум. Объявленные президентом Соединенных Штатов Америки Дональдом Трампом импортные пошлины являются ошибкой, от которой пострадает весь мир. Такое мнение 3 апреля высказал канцлер ФРГ Олаф Шольц на совместной пресс-конференции с королем Иордании Абдаллой II в Берлине.

Carsten Koall/Global Look Press Олаф Шольц

«Я считаю в корне ошибочными недавние решения президента США Дональда Трампа по пошлинам. Это удар по торговому порядку, который создал благосостояние на планете», — заявил он.

Шольц добавил, что в этой ситуации будут только проигравшие.

«Вся мировая экономика будет страдать от этого необдуманного решения», — заключил политик.

Вместе с этим Шольц подчеркнул, что Евросоюз готов к диалогу с США ради предотвращения торговой войны. При этом Европа будет защищать свои интересы и даст «сплоченный и сильный» ответ введенным пошлинам.

Ранее ИА Регнум сообщало, что Трамп 2 апреля обнародовал список стран, с которых будут взиматься взаимные тарифы. Наиболее высокие пошлины будут действовать в отношении Камбоджи (49%), Вьетнама (46%), Таиланда (36%), Китая (34%), Тайваня (32%) и других государств. Президент США подчеркнул, что с Евросоюза Соединенные Штаты будут взимать 20%. При этом он назвал ЕС «жесткими торговцами» и обвинил их в том, что они «обдирают» США.

Всего в список Трампа попали 185 стран, однако Россия в нём не значится. Взаимные тарифы вступят в силу 9 апреля.

Кроме того, американский лидер подписал указ о введении пошлин в размере 25% на импорт легковых автомобилей, легких грузовиков и автозапчастей, объяснив это защитой национальной безопасности. По словам главы Белого дома, сейчас в США производится только половина автомобилей от общего числа продаваемых в стране машин.

После этого глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен призвала президента Трампа к переговорам. Она подчеркнула, что объявленные пошлины наносят серьезный удар по предприятиям и потребителям во всём мире. Фон дер Ляйен также добавила, что Европа готова ответить Соединенным Штатам.