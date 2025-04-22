Берлин, 22 апреля, 2025, 19:12 — ИА Регнум. Рейтинг политической партии «Альтернатива для Германии» («АдГ») достиг исторического максимума в 26% и впервые обеспечил ей лидерство среди политических сил в стране. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведённого социологической службой Forsa по заказу телеканалов RTL и NTV.

MARTIN DIVISEK/ЕРА/ТАСС

За неделю рейтинг партии увеличился на 2 п. п, что позволило ей обойти консервативный блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС), уровень поддержки которого составляет 25%. Таким образом, «АдГ» впервые возглавила рейтинг немецких политических партий.

Социал-демократическая партия Германии (СДПГ), в которую входит действующий канцлер ФРГ Олаф Шольц, имеет 15%, располагаясь на третьем месте. «Зелёные» потеряли 1 п. п. и получили 11%.

Респондентам также задали вопрос, будет ли кандидат на пост канцлера Фридрих Мерц справляться с обязанностями лучше Шольца. Результаты показали, что 53% опрошенных ответили отрицательно. Лишь 43% немцев предположили, что он будет исполнять обязанности канцлера с большей эффективностью.

Опрос проводился с 15 по 17 апреля. В нём приняли участие 1502 человека.

Как передавало ИА Регнум, 23 февраля состоялись досрочные выборы в бундестаг. Первое место занял блок ХДС/ХСС с 26,8% голосов. Партия «АдГ» заняла второе место, получив 20,8% голосов. Шольц признал поражение на досрочных выборах в бундестаг и поздравил с победой Мерца. Он также заявил, что несёт ответственность за это поражение.

В свою очередь лидер «АдГ» Алиса Вайдель отметила, что в случае формирования правящей коалиции без её партии вскоре придётся снова проводить досрочные парламентские выборы.