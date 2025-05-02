Берлин, 2 мая, 2025, 14:12 — ИА Регнум. С процедурой запрета партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) не следует торопиться. Об этом 2 мая заявил действующий канцлер ФРГ Олаф Шольц.

Michael Matthey/Global Look Press Олаф Шольц

Ранее в этот же день контрразведка Германии признала АдГ экстремистской партией на всей территории страны. До этого, в 2023 году, правоэкстремистскими были признаны отделения АдГ в федеральных землях Саксония, Тюрингия и Саксония-Анхальт. При этом названная политическая сила обвиняет действующие власти ФРГ в травле и подавлении инакомыслия.

«Я против быстрого удара. Мы должны тщательно взвесить данную классификацию», — заявил Шольц на конференции протестантской церкви в Ганновере. Его слова приводит Reuters.

Он подчеркнул, что при возможной процедуре запрета партии не должно быть поспешности.

Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо заявил, что решение о признании АдГ правоэкстремистской является проявлением тотальной диктатуры. По его словам, это может обернуться запретом партии, так как действующие власти ФРГ получили возможность законно усилить наблюдение за ней и ее членами и на законных основаниях отслеживать их коммуникацию.

В конце апреля из результатов опроса, проведенного социологической службой Forsa по заказу телеканалов RTL и NTV, стало известно, что рейтинг АдГ вырос до исторического максимума в 26% и она впервые стала лидером среди партий ФРГ. Вместе с тем Социал-демократическая партия Германии, в которую входит действующий канцлер ФРГ, с 15% получила только третье место.

В конце февраля в Германии прошли досрочные выборы в бундестаг. На них победил блок ХДС/ХСС с 26,8% голосов. Партия АдГ заняла второе место, набрав 20,8% голосов избирателей.