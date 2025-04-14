Берлин, 14 апреля, 2025, 18:03 — ИА Регнум. Исполняющий обязанности канцлера ФРГ Олаф Шольц не изменил своего мнения о передаче киевскому режиму крылатых ракет Taurus. Об этом 14 апреля заявил официальный представитель кабмина Германии Штеффен Хебештрайт.

Global Look Press

Шольц неоднократно высказывался против поставок Taurus на Украину, так как для эффективного применения этих ракет, по его словам, необходимо участие немецких военных. Он подчеркивал, что это та черта, которую он не хочет переступать.

«И изменения его позиции по этому вопросу не произошло», — подчеркнул представитель кабмина в беседе с журналистами в ходе брифинга.

Как передавало ИА Регнум, 25 ноября Шольц в очередной раз заявил, что отказал в поставках Киеву немецких крылатых ракет Taurus. Он также выразил несогласие с тем, что поставляемое Берлином тяжелое вооружение будет использоваться для обстрела территории глубоко в РФ.

14 апреля кандидат на пост канцлера ФРГ Фридрих Мерц заявил, что Берлин готов поставить Киеву ракеты Taurus только в координации с европейскими партнерами. В этом контексте он, в частности, упомянул удары по Крымскому мосту. В ответ на это зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев назвал его нацистом и заявил, что политика преследуют воспоминания об отце, который служил в гитлеровском вермахте.