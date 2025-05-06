Берлин, 6 мая, 2025, 08:24 — ИА Регнум. Уходящий с поста канцлера Германии Олаф Шольц в своей прощальной речи пожелал удачи лидеру альянса Христианско-демократического союза и Христианского социального союза (ХДС/ХСС), а также кандидату на пост главы правительства Фридриху Мерцу. Трансляцию мероприятия вел правительственный YouTube-канал Phoenix.

Bernd Elmenthaler/Zuma/TASS Олаф Шольц

«Уважаемый господин Мерц! Желаю вам больших успехов и удачи во всех задачах и вызовах, с которыми столкнетесь вы и ваше правительство», ― отметил Шольц.

Политик также пожелал своему преемнику встреч, из которых он сможет «черпать силы и уверенность» в трудные времена, а новой администрации — быть сплоченной и рьяной в решении неизбежных трудностей.

5 мая Шольц провел свой последний телефонный разговор в качестве канцлера с главой киевского режима Владимиром Зеленским. 6 мая в парламенте Германии запланировано избрание нового канцлера, которым, как ожидается, станет победитель выборов Мерц.

Как передавало ИА Регнум, 23 февраля состоялись досрочные выборы в бундестаг. Первое место занял блок ХДС/ХСС с 26,8% голосов. Партия «Альтернатива для Германии» («АдГ») заняла второе место, получив 20,8% голосов, а на третьем месте с 16,4% голосов оказалась Социал-демократическая партия, в которой состоит Шольц. Он подчеркнул, что несёт ответственность за это поражение.

25 марта президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер вручил Шольцу и членам федерального правительства документы об отставке в связи с окончанием их полномочий. Он поблагодарил министров и канцлера за работу, но напомнил о распаде кабинета после ухода свободных демократов (СвДП).

Старый кабинет министров Германии уходит в отставку после первого учредительного заседания бундестага, состоявшегося через месяц и два дня после выборов. Шольц и его коллеги продолжат исполнять обязанности до формирования нового правительства. Ранее Штайнмайер попросил Шольца продолжать исполнять обязанности главы правительства до назначения преемника.