Материалы с тегом «Михаил Ведерников»
Губернатор заявил, что водитель автобуса спас людей в ДТП под Псковом
Водитель автобуса с детьми, который съехал в кювет в Псковской области, уходил от столкновения с грузовиком и тем самым, вероятно, спас больше 20 человек. Об этом губернатор региона Михаил Ведерников написал 12 февраля в Telegram-канале. Он отметил, что в результате ДТП пострадали четверо взрослых...
12 февраля 2024
В Псковской области на несколько ночей отключат быстрый интернет
Мобильный интернет стандарта LTE перестанет работать в Псковской области с 25 по 30 января в ночное время из-за проведения технических работ, сообщил в своём в Telegram-канале глава региона Михаил Ведерников в Telegram-канале. «В связи с проведением технических работ по перенастройке...
новость часа
26 января 2024
Псковские дружинники пресекли попытку незаконного использования БПЛА
Псковские добровольцы-дружинники совместно с сотрудниками правоохранительных органов пресекли попытку незаконного использования в регионе нескольких беспилотников, сообщил 3 сентября губернатор Псковской области Михаил Ведерников. «Благодаря сотрудникам Центра «Воин», членам «Дружины» во...
3 сентября 2023
Губернатор Псковской области сообщил о нейтрализации неопознанного объекта
Меры по нейтрализации единичного неопознанного объекта принял пост контроля воздушного пространства в Псковской области. Об этом 1 сентября сообщил глава региона Михаил Ведерников в своём Telegram-канале. «В районе Крестов наблюдатели одного из постов контроля воздушного пространства обнаружили в...
новость часа
1 сентября 2023
Аэропорт в Пскове возобновит работу 31 августа
Завершена проверка состояния аэропорта в Пскове, он полностью готов к приёму пассажиров. Об этом 30 августа сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своём Telegram-канале. «Подведены итоги проверки состояния гражданской инфраструктуры аэропорта Пскова. Если коротко: всё в порядке!»...
новость часа
30 августа 2023
В Пскове устранили последствия атаки на аэропорт
Все последствия атаки на аэропорт в Пскове устранены, сообщил 30 августа губернатор Псковской области Михаил Ведерников. Жертв в результате атаки не было. Гражданская инфраструктура также не пострадала. В настоящий момент проводится оценка ущерба, отметил Ведерников. «Последствия атаки устранены...
новость часа
30 августа 2023
Губернатор: масштаб разрушений от атаки дронов в Пскове уточняется
Масштаб разрушений аэропорта Пскова после атаки беспилотников Вооружённых сил Украины (ВСУ) уточняется, заявил 30 августа губернатор региона Михаил Ведерников в своём Telegram-канале. «Масштаб разрушений сейчас уточняется», — сказал он. Сразу оценить повреждения взлётно-посадочной полосы не...
30 августа 2023
Глава Псковской области назвал имена двух погибших 24 июня вертолётчиков
В результате попытки вооружённого мятежа 24 июня погибли двое военнослужащих Псковского территориального гарнизона. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Ведерников. «Среди них были военнослужащие Псковского территориального гарнизона. Экипаж Ка-52. Подполковник Алексей Ворожцов и лейтенант...
28 июня 2023
На границе России и НАТО сформируют отряды содействия обороне
Во всех муниципалитетах Псковской области появятся оперативные отряды содействия обороне и безопасности, их основной задачей станет помощь силовикам в случае возникновения чрезвычайных ситуаций и патрулирование важных объектов, сообщил 10 июня глава региона Михаил Ведерников. «Наша задача — сделать...
10 июня 2023