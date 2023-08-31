Псков, 1 сентября, 2023, 01:01 — ИА Регнум. Меры по нейтрализации единичного неопознанного объекта принял пост контроля воздушного пространства в Псковской области. Об этом 1 сентября сообщил глава региона Михаил Ведерников в своём Telegram-канале.

Pskov.ru Михаил Ведерников

«В районе Крестов наблюдатели одного из постов контроля воздушного пространства обнаружили в небе единичный неопознанный объект», — написал глава Псковской области.

Ведерников уточнил, что на земле никаких последствий инцидента не обнаружено, и пообещал представить подробности позднее.

Ранее ИА Регнум сообщало, что в ночь на 30 августа аэропорт Пскова подвергся массированной атаке украинских беспилотников. Удары отражались российскими военными.

В результате атаки в аэропорту вспыхнул пожар. По некоторым данным, четыре самолёта получили повреждения различной степени. Пожар на территории воздушной гавани был локализован.

Губернатор Псковской области Ведерников уточнил, что в ходе атаки жертв удалось избежать.