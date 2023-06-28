Псков, 28 июня, 2023, 10:43 — ИА Регнум. В результате попытки вооружённого мятежа 24 июня погибли двое военнослужащих Псковского территориального гарнизона. Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

Известия/Дмитрий Коротаев Ударный вертолет Ка-52

«Среди них были военнослужащие Псковского территориального гарнизона. Экипаж Ка-52. Подполковник Алексей Ворожцов и лейтенант Денис Олейников», ― уточнил в видеообращении в своём Telegram-канале глава региона.

Он подчеркнул, что вертолётчики остались верными присяге и сделали всё, чтобы уберечь страну от разрушительных последствий бездумных действий мятежников.

Ведерников принёс соболезнования семьям погибших.

Как сообщало ИА Регнум, в ночь на 24 июня ЧВК «Вагнер» во главе с предпринимателем Евгением Пригожиным с колонной военной техники вошла в Ростов-на-Дону, после чего часть формирований выдвинулась в сторону Москвы.

Президент России Владимир Путин назвал случившееся попыткой совершения мятежа и подчеркнул, что власти не допустят раскола в стране. Он призвал бойцов сложить оружие. По согласованию с российским лидером белорусский лидер Александр Лукашенко поучаствовал в переговорах с Пригожиным и добился деэскалации. ЧВК прекратила движение в сторону Москвы и покинула Ростов-на-Дону.

Днём 27 июня Путин в ходе обращения на Соборной площади Кремля к военнослужащим Министерства обороны, Росгвардии, ФСБ, МВД и ФСО, которые обеспечивали порядок и безопасность во время вооружённого мятежа, объявил минуту молчания в память о погибших лётчиках.

Глава государства добавил, что военнослужащим пришлось работать в очень сложных условиях, чтобы избежать жертв среди мирного населения.

Путин подчеркнул, что российские военные в трудный для России час встали на пути военного мятежа и не допустили хаоса. Он также поручил министру обороны России Сергею Шойгу оценить заслуги военных в ходе событий 24 июня и представить их к государственным наградам. Семьям погибших президент пообещал оказать всю необходимую помощь.