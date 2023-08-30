Псков, 30 августа, 2023, 12:20 — ИА Регнум. Масштаб разрушений аэропорта Пскова после атаки беспилотников Вооружённых сил Украины (ВСУ) уточняется, заявил 30 августа губернатор региона Михаил Ведерников в своём Telegram-канале.

Kremlin.ru Михаил Ведерников

«Масштаб разрушений сейчас уточняется», — сказал он.

Сразу оценить повреждения взлётно-посадочной полосы не представлялось возможным из-за того, что атака произошла ночью, добавил Ведерников. «По предварительным оценкам, ничего серьёзного», — сказал Ведерников.

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Как передавало ИА Регнум, в ночь с 29 на 30 августа аэропорт Пскова подвергся нападению нескольких беспилотников ВСУ. В результате атаки в аэропорту вспыхнул пожар.

По некоторым данным, четыре самолёта получили повреждения различной степени. В главном управлении МЧС по Псковской области подтвердили, что в Пскове горели военно-транспортные самолеты Ил-76, не уточнив, сколько именно пострадало воздушных судов.

Пожар на территории воздушной гавани был локализован. В ходе атаки жертв удалось избежать.