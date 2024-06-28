Псков, 28 июня, 2024, 16:53 — ИА Регнум. Губернатор Псковской области Михаил Ведерников прервал свой визит в Белоруссию из-за проблем с вывозом мусора в регионе.

Донат Сорокин/ТАСС

«Прерываю свою командировку в Республику Беларусь и срочно возвращаюсь в Псков, чтобы на месте оперативно решить все возникшие проблемы», — написал Ведерников в своём Telegram-канале.

Он отметил, что ситуация с вывозом мусора в Пскове и Псковском районе вновь обострилась. Глава региона обвинил в шантаже владельцев двух полигонов и сортировочного комплекса, которые перестали принимать мусор.

У одного якобы переполнен полигон, сообщил губернатор, отметив, что коммерческий мусор там продолжают принимать. Владелец второго полигона ссылается на поломку бульдозера.

«В текущих погодных условиях это, безусловно, откровенное свинство и шантаж», — отметил Ведерников.

Он заявил, что эти поступки ответственных за вывоз мусора не останутся без последствий. Губернатор сообщил, что у него есть план, как надолго решить сложившуюся проблему.

Накануне, 27 июня, Ведерников сообщил, что находится в Белоруссии на XI Форуме регионов в составе большой делегации.

Ситуация с мусорным кризисом в Псковской области обострилась на фоне 30-градусной жары.

В конце мая Ведерников, выступая в Совфеде, заявил, что руководства региона планирует расторгнуть соглашение с региональным оператором по обращению с твердыми коммунальными отходами. Причина в том, что с начала 2024 года в регионе дважды наблюдался «мусорный коллапс». Как отметил губернатор, региональный оператор «погряз в судебных разбирательствах» и не вывозит мусор.

По этому поводу председатель Совфеда Валентина Матвиенко заявила, что нужно проверить расходование средств, собираемых с жителей для вывоза мусора.

Мусоросортировочный комплекс «СпецТрансКом» в Псковской области в середине мая останавливал работу из-за ареста счетов и отсутствия средств. Руководство предприятия объяснило это годовой задолженностью регионального оператора «Экопром». Ведерников пообещал лишить «Экопром» статуса регионального оператора по обращению с ТКО.

Президент Владимир Путин в начале мая подписал указ, согласно которому к 2030 году должна быть обеспечена сортировка 100% ТКО, а также захоронение минимум половины из них в рамках реализации нацпроекта «Экологическое благополучие».