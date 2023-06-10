Псков, 10 июня, 2023, 16:02 — ИА Регнум. Во всех муниципалитетах Псковской области появятся оперативные отряды содействия обороне и безопасности, их основной задачей станет помощь силовикам в случае возникновения чрезвычайных ситуаций и патрулирование важных объектов, сообщил 10 июня глава региона Михаил Ведерников.

Сайт президента Российской Федерации Михаил Ведерников

«Наша задача — сделать всё, чтобы Псковская область была готова к любому развитию событий. В этой части по максимуму используем опыт Белгородчины, мы его внимательно изучаем. В ближайшее время проведем все необходимые организационные работы по формированию оперативных отрядов содействия обороне и безопасности», — сказал губернатор в обращении, опубликованном в его официальном Telegram-канале.

Первые отряды будут созданы в муниципалитетах на границах с Эстонией и Латвией, отметил Ведерников. Их участники должны будут помогать в предупреждении и тушении пожаров и ликвидации последствий ЧС, а также в патрулировании важных объектов. Создание отрядов повысит уровень информированности об обстановке, добавил губернатор.

Как сообщалось ранее, 27 мая в Невельском районе Псковской области вблизи границы с Белоруссией в результате атаки двух беспилотников произошёл взрыв, было повреждено административное здание нефтепровода. Пострадавших не было.

22 мая диверсанты ВСУ проникли в Белгородскую область. Они открывали огонь по жилым домам и объектам гражданской инфраструктуры, используя оружие, переданное Киеву западными странами. В результате атаки 13 человек получили ранения, один мирный житель погиб. Повреждения получили не менее 500 зданий.

В регионе был введён режим контртеррористической операции. Контртеррористическую операцию вели вооружённые силы, Росгвардия, пограничники и ФСБ. Применялись авиация и артиллерия. Диверсанты были заблокированы и разгромлены, остатки группы были отброшены на территорию Украины и там ликвидированы.