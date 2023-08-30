Псков, 30 августа, 2023, 14:43 — ИА Регнум. Все последствия атаки на аэропорт в Пскове устранены, сообщил 30 августа губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

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Жертв в результате атаки не было. Гражданская инфраструктура также не пострадала. В настоящий момент проводится оценка ущерба, отметил Ведерников.

«Последствия атаки устранены. Жертв и пострадавших нет, все возгорания локализованы. Ущерб сейчас оценивается профильными ведомствами», — сказал Ведерников в обращении, опубликованном в его Telegram-канале.

Аэропорт закрыт до окончания следственных мероприятий, возможно, он возобновит работу уже 31 августа, сообщил губернатор. По предварительной информации, взлётно-посадочная полоса находится «в нормативном состоянии», отметил он.

В регионе будут проводить оперативные и проверочные мероприятия, но вводить дополнительные ограничения не планируется, добавил Ведерников.

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Ранее в ночь на 30 августа ИА Регнум сообщало, что самолёты в аэропорту Пскова пострадали от ударов украинских беспилотников. Сразу после появления этой информации Ведерников заявил, что средства ПВО отражают нападение беспилотников на аэропорт Пскова. Воздушное пространство над Псковом и областью было ограничено для полётов самолётов.

Утром 30 августа стало известно, что в результате налета БПЛА на Псков произошёл пожар и были повреждены четыре военно-транспортных самолёта Ил-76. Также ВСУ в ночь на 30 августа попытались атаковать дронами и другие регионы России. В настоящее время все объекты воздушного транспорта, обеспечивающие полёты в аэропорту Псков, работают в штатном режиме.

Если украинские беспилотники, атаковавшие Псков, были запущены с территории Эстонии, это можно считать прямым участием страны НАТО в военных действиях, отметил ранее в беседе с корреспондентом ИА Регнум военный эксперт Михаил Онуфриенко. Вместе с тем нельзя исклюбчать, что БПЛА были запушены диверсантами, проникшими на территорию Белоруссии или России, добавил эксперт.