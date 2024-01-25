Псков, 26 января, 2024, 02:45 — ИА Регнум. Мобильный интернет стандарта LTE перестанет работать в Псковской области с 25 по 30 января в ночное время из-за проведения технических работ, сообщил в своём в Telegram-канале глава региона Михаил Ведерников в Telegram-канале.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Вышка сотовой связи

«В связи с проведением технических работ по перенастройке радиочастотного спектра передающего оборудования в период с 25 января до 30 января включительно, с 23:00 до 06:00 на территории Псковской области не будет работать мобильный интернет стандарта LTE всех операторов связи», — написал губернатор.

Глава области отметил, что в это время жители смогут использовать интернет в формате 3G. Вместе с тем Ведерников признал, что этот формат связи присутствует не на всех территориях, и он устарел, в связи с чем будут наблюдаться сбои.

Губернатор также призвал население не оставлять без внимания эту информацию, поскольку по ночам жители могут столкнуться со сложностями при использовании банкоматов или при вызове такси с помощью мобильного приложения.

Как сообщало ИА Регнум, в середине августа стало известно, что в России планируют до 2030 года завершить использование 3G. Эту цель включили в стратегию развития отрасли связи в РФ до 2035 года. В документе прописано, что применение 3G завершат в стране в период с 2023 по 2030 год.

Кроме того, в стратегии сказано, что в России предполагается разработать и внедрить отечественное оборудование стандарта LTE на сетях связи, а также планируется разработать и начать опытную эксплуатацию телекоммуникационного оборудования стандартов 5G и 6G-Ready.

При этом до 2030 года операторам связи необходимо внедрить практику совместного использования опорной инфраструктуры для развертывания 5G, а к 2035 году — для 6G.