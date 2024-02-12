Псков, 12 февраля, 2024, 17:01 — ИА Регнум. Водитель автобуса с детьми, который съехал в кювет в Псковской области, уходил от столкновения с грузовиком и тем самым, вероятно, спас больше 20 человек. Об этом губернатор региона Михаил Ведерников написал 12 февраля в Telegram-канале.

МЧС России

Он отметил, что в результате ДТП пострадали четверо взрослых и девять детей 2006–2010 годов рождения. Всего в автобусе было 23 человека. Пострадавших доставили в Псков, трое из пострадавших детей помещены в реанимацию.

«По предварительным данным, автобус уходил от столкновения с большегрузом. Если подтвердится — выходит, водитель сегодня спас больше 20 человек», — отметил Ведерников и подчеркнул, что лично контролирует ситуацию.

Он добавил, что авария произошла не из-за ледяного дождя, так как он начался позже. Тем не менее, все обстоятельства будут проверены.

Как сообщало ИА Регнум, 12 февраля вблизи деревни Новгородка в кювет съехал автобус, в котором дети ехали на экскурсию в Псков. Сообщалось о 17 пострадавших, 13 из которых дети. Состояние двоих детей тяжёлое.