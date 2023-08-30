Псков, 30 августа, 2023, 17:03 — ИА Регнум. Завершена проверка состояния аэропорта в Пскове, он полностью готов к приёму пассажиров. Об этом 30 августа сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своём Telegram-канале.

Кадр из видео

«Подведены итоги проверки состояния гражданской инфраструктуры аэропорта Пскова. Если коротко: всё в порядке!» — говорится в сообщении.

Отмечается, что с 31 августа аэропорт возобновляет работу в штатном режиме.

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Как сообщало, в ночь на 30 августа самолёты в аэропорту Пскова пострадали от ударов украинских беспилотников. Сразу после этого Ведерников заявил, что средства ПВО отражают нападение беспилотников на аэропорт. Воздушное пространство над городом и областью было ограничено для полётов.

Утром стало известно, что в результате налёта БПЛА на Псков произошёл пожар и были повреждены четыре военно-транспортных самолёта Ил-76. Также ВСУ в ночь на 30 августа попытались атаковать дронами и другие регионы России. В настоящее время все объекты воздушного транспорта, обеспечивающие полёты в аэропорту Псков, работают в штатном режиме.