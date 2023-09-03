Псков, 3 сентября, 2023, 18:55 — ИА Регнум. Псковские добровольцы-дружинники совместно с сотрудниками правоохранительных органов пресекли попытку незаконного использования в регионе нескольких беспилотников, сообщил 3 сентября губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Благодаря сотрудникам Центра «Воин», членам «Дружины» во взаимодействии с правоохранительными органами была пресечена попытка незаконного использования нескольких беспилотных летательных аппаратов», — написал Ведерников в своём Telegram-канале.

Ранее губернатор сообщал, что в ряды «Дружины» вступили уже 800 человек, 200 из них подали заявления после атаки противника с использованием беспилотников на псковский аэродром «Кресты». Запуск БПЛА в регионе запрещён с мая 2023 года.

В ночь на 30 августа ИА Регнум сообщало, что самолёты в аэропорту Пскова пострадали от ударов украинских беспилотников. Сразу после появления этой информации Ведерников заявил, что средства ПВО отражают нападение беспилотников на аэропорт Пскова.

Позднее власти заявили, что в результате налета БПЛА на «Кресты» произошёл пожар, были повреждены несколько военно-транспортных самолётов Ил-76. Той же ночью, на 30 августа, ВСУ пытались атаковать дронами и объекты в других регионах России.

Если беспилотники, атаковавшие Псков, были запущены с территории Эстонии, это можно считать прямым участием страны НАТО в военных действиях, но нельзя исключать, что БПЛА были запущены диверсантами, проникшими на территорию Белоруссии или России, отметил ранее в беседе с корреспондентом ИА Регнум военный эксперт Михаил Онуфриенко.