Материалы с тегом «Лионель Месси»
Голы Месси и Суареса помогли «Интер Майами» сыграть вничью с «Нэшвиллом»
Аргентинский форвард Лионель Месси и уругвайский нападающий Луис Суарес команды «Интер Майами» отличились голами в первом матче 1/8 финала Кубка чемпионов КОНКАКАФ с клубом «Нэшвилл». Встреча состоялась на поле стадиона «Геодис Парк» в Нэшвилле и закончилась с ничейным счётом 2:2. В составе...
8 марта 2024
Китайские власти отменили матч Аргентина — Нигерия из-за Месси
В Китае из-за скандала вокруг Лионеля Месси местные власти отменили игру между футбольными сборными Аргентины и Нигерии. Об этом сообщил спортивный комитет Ханчжоу в WeChat. Условий для проведения матча с участием команды Аргентина нет. К такому выводу пришли власти Китая. Своё решение они...
10 февраля 2024
Бензема жёстко отреагировал на критику в адрес Лионеля Месси
Французский нападающий саудовского футбольного клуба «Аль-Иттихад» Карим Бензема жёстко отреагировал на критику в адрес аргентинского форварда команды «Интер Майами» и сборной Аргентины Лионеля Месси. «Любой, кто критикует Лионеля Месси, ничего не смыслит в футболе», — процитировал его слова по...
5 февраля 2024
Дзюба возмутился из-за того, что ФИФА признала Месси лучшим игроком года
Нападающий московского «Локомотива» Артём Дзюба назвал беспределом признание аргентинского форварда «Интер Майами» Лионеля Месси лучшим игроком 2023 года по версии Международной федерации футбола (ФИФА). Дзюба отметил, что это за гранью его понимания. «Уже дали за прошлый чемпионат мира, хорошо. А...
17 января 2024
Лионель Месси получил приз ФИФА как лучший игрок 2023 года
Нападающий сборной Аргентины и американского футбольного клуба «Интер Майами» Лионель Месси удостоен звания лучшего игрока 2023 года по версии Международной федерации футбола (ФИФА). Месси второй год подряд и третий раз в карьере стал игроком года по версии ФИФА. На награду также претендовали...
16 января 2024
Месси пропустит церемонию ФИФА из-за проигрыша в номинации «Футболист года»
Нападающий американского футбольного клуба «Интер Майами» и сборной Аргентины Лионель Месси не полетел на церемонию награждения The Best FIFA Football Awards 2023 года, поскольку на этот раз не победил в номинации «Лучший футболист года» по версии ФИФА, сообщает 15 января DSports. Мероприятие...
15 января 2024
Во Франции сообщили о попытке подкупа организаторов «Золотого мяча»
Французский футбольный клуб «Пари Сен-Жермен» обвиняют в попытке повлиять на результат голосования по определению обладателя «Золотого мяча» 2021 года. Об этом 6 января сообщило издание Le Monde. По информации источника, официальные лица ПСЖ пытались повлиять на бывшего главного редактора журнала...
6 января 2024
Месси признан футболистом года по версии портала Goal
Нападающий сборной Аргентины по футболу и американского клуба «Интер Майами» Лионель Месси признан игроком года по версии портала Goal.com. 36-летний Месси в седьмой раз стал обладателем приза от Goal. Участие в голосовании, в котором определялся лучший игрок, приняли более 5 млн человек. Второе...
19 декабря 2023
Месси отказался от телешоу из-за конфликта с экс-футболистом «Ливерпуля»
Восьмикратный обладатель «Золотого мяча», футболист Лионель Месси отказался участвовать в спортивном телешоу из-за бывшего игрока «Ливерпуля» Джейми Каррагера. Об этом стало известно 30 ноября. Конфликт между спортсменами возник после высказанной «ливерпульцем» критики в отношении перехода Мессии...
30 ноября 2023
Месси обошёл Роналду в рейтинге лучших футболистов XXI века
Портал FourFourTwo составил рейтинг сотни лучших футболистов XXI века. Список опубликовали 28 ноября. Первое место в нём занял капитан сборной Аргентины по футболу, нападающий команды «Интер Майами» Лионель Месси. Вторым в рейтинге стал португальский форвард саудовского клуба «Аль-Насра» Криштиану...
новость часа
28 ноября 2023
Месси схватил за горло защитника сборной Уругвая в матче отбора ЧМ‑2026
Капитан сборной Аргентины по футболу Лионель Месси поучаствовал в потасовке во время матча отборочного турнира чемпионата мира 2026 года с национальной командой Уругвая. На 20-й минуте игры между футболистами произошла стычка, в ней принял активное участие 36-летний аргентинский форвард. Сначала...
17 ноября 2023
Лионель Месси назвал самый любимый гол в своей карьере
Нападающий футбольного клуба «Интер Майами» и сборной Аргентины Лионель Месси рассказал о самом любимом голе из числа забитых им в спортивной карьере. Слова футболиста 2 ноября процитировал официальный аккаунт премии «Золотой мяч». Как отметил Месси, он всегда считал самыми важными голы, забитые в...
2 ноября 2023
Лионель Месси в рекордный восьмой раз стал обладателем «Золотого мяча»
Нападающий «Интер Майами» и сборной Аргентины по футболу Лионель Месси в рекордный восьмой раз стал обладателем «Золотого мяча» — награды, присуждаемой лучшему футболисту календарного года. Церемония вручения награды прошла в понедельник, 30 октября, в музыкальном театре «Шатле» в Париже. Ранее...
31 октября 2023
Парагвайский нападающий плюнул в Месси во время матча отбора ЧМ-2026
Нападающий сборной Парагвая по футболу Антонио Санабрия плюнул в аргентинского форварда Лионеля Месси во время матча отборочного турнира чемпионата мира — 2026. В телетрансляцию попал эпизод, как парагвайский игрок плюнул в спину Месси после словесной перепалки. Главный арбитр встречи никак не...
13 октября 2023
Криштиану Роналду объявил о завершении их соперничества с Лионелем Месси
Нападающий сборной Португалии по футболу Криштиану Роналду, выступающий за «Аль-Хиляль» из Саудовской Аравии, объявил о завершении их соперничества с аргентинским форвардом «Интер Майами» Лионелем Месси. «Это было хорошее противостояние. Тому, кто любит Криштиану, не обязательно ненавидеть Месси...
7 сентября 2023
Месси могут наказать за отказ от общения с журналистами
Нападающий американского футбольного клуба «Интер Майами» Лионель Месси может быть наказан за отказ общаться с журналистами после матча в Главной футбольной лиге (MLS) против «Нью-Йорк Ред Буллз». Об этом 28 августа сообщает портал Goal.com. Отмечается, что правила MLS требуют, чтобы по окончании...
28 августа 2023
Месси забил гол в дебютном матче в MLS
Футбольный клуб «Интер Майами» уверенно обыграл команду «Нью-Йорк Ред Булл» в выездном матче североамериканской Главной футбольной лиги (MLS). Игра проходила на стадионе «Ред Булл Арена» в Харрисоне (США) и закончилась победой гостей со счётом 2:0. В составе победителей голы забили парагвайский...
27 августа 2023
Лионель Месси стал самым титулованным футболистом в мире
Спустя пару месяцев после перехода аргентинца Лионеля Мессии в «Интер Майами» (США) футболист заработал новый трофей, победив в финале Кубка лиг, и стал самым титулованным футболистом в мире. В ночь на воскресенье, 20 августа, чемпион мира завоевал 44-й трофей в карьере — Leagues Cup. Это стало...
20 августа 2023
Месси вывел «Интер Майами» в победители Кубка лиг
Футболисты «Интер Майами» впервые выиграли в финальном матче Кубка лиг. В семи играх за команду отличился аргентинский форвард Лионель Мессии. Новый трофей стал 44-м в послужном списке футболиста. Матч состоялся на стадионе «Геодис парк» в Нэшвилле американского штата Теннесси. В основное время...
20 августа 2023
Месси забил в шестом матче подряд за «Интер Майами»
В американском городе Честер штата Пенсильвания завершилась полуфинальная встреча футбольных клубов «Интер Майами» и «Филадельфия» со счётом 4:1. С приходом Леонеля Месси клуб впервые победил в шести матчах подряд. У победителей в гостевой игре отметились Хосеф Мартинес (третья минута, с пенальти)...
16 августа 2023