Буэнос-Айрес, 18 июля, 2024, 07:38 — ИА Регнум. Аргентинский лидер Хавьер Милей уволил замглавы департамента спорта Хулио Гарро, который сказал титулованному Лионелю Месси, что стоит извиниться за расистские оскорбления футболистов сборной страны в адрес сборной Франции. Об этом сообщила пресс-служба главы государства в соцсети X.

Nathan Rupert Лионель Месси

«Никто не может говорить сборной Аргентины, которая стала чемпионом мира и дважды обладателем Кубка Америки, что говорить, что думать или что делать, как и любым другим гражданам. По этой причине Хулио Гарро уволен», — пояснили свою позицию в правительстве.

После финала Кубка Америки, в котором аргентинцы обыграли Колумбию, игроки победившей команды распространили видео в соцсетях с оскорбительной песней на расовой почве в адрес игроков Франции.

По информации местных СМИ, Гарро сказал, что Месси нужно извиниться, как и президенту Ассоциации футбола Аргентины.

Как сообщало ИА Регнум, победа в финале Кубка Америки 2024 года стала для капитана сборной Аргентины по футболу Лионеля Месси 45-м титулом в его профессиональной карьере.

В мае Месси впервые в карьере отдал пять результативных передач в матче североамериканской Главной футбольной лиги (MLS) с клубом «Нью-Йорк Ред Буллс». Форвард также отличился одним голом, что позволило Майами победить со счётом 6:2.