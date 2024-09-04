Париж, 5 сентября, 2024, 00:16 — ИА Регнум. Французский журнал France Football, учредитель премии «Золотой мяч», представил список из 30 претендентов на приз лучшему футболисту 2024 года. Соответствующий список 4 сентября опубликован на официальной странице издания в социальной сети X.

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В число претендентов впервые с 2003 года не вошли ни восьмикратный обладатель «Золотого мяча» Лионель Месси, ни нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду. Португалец не попал в список из 30 номинантов второй год подряд.

Среди претендентов на награду лучшему футболисту 2024 года футболисты мадридского «Реала» Килиан Мбаппе, Джуд Беллингем, Даниэль Карвахаль, Федерико Вальверде и Винисиус Жуниор, форварды сборных Англии и Норвегии Харри Кейн и Эрлинг Холанд и 17-летний нападающий «Барселоны» Ламин Ямаль. Также на «Золотой мяч» претендует бывший полузащитник сборной Германии Тони Кроос, объявивший о завершении профессиональной карьеры в июле.

Как передавало ИА Регнум, действующим обладателем «Золотого мяча» является Лионель Месси. Эту награду в октябре 2023 года аргентинец получил в рекордный восьмой раз. До этого Месси признавался лучшим футболистом мира в 2009, 2011, 2012, 2013, 2016, 2019 и 2021 годах. По мнению Криштиану Роналду, «Золотой мяч» и награда The Best от Международной федерации футбола (ФИФА) теряют авторитет и доверие.