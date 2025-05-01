Эр-Рияд, 1 мая, 2025, 10:58 — ИА Регнум. Американский клуб «Интер Майами», в котором играет аргентинский форвард Лионель Месси, и саудовская команда «Аль-Наср», где выступает португальский нападающий Криштиану Роналду, в течение суток синхронно закончили выступление в Лигах чемпионов своих конфедераций, проиграв на одной и той же стадии полуфинала.

Valter Gouveia/Global Look Press

Вечером 30 апреля «Аль-Наср» проиграл японскому клубу «Кавасаки Фронтале» со счетом 2:3 и не смог выйти в финал Лиги чемпионов АФК. 40-летний Роналду пробыл на поле весь матч и не отметился во встрече результативными действиями.

Позднее, в ночь на 1 мая, «Майами» уступил команде «Ванкувер Уайткэпс» на домашнем поле в матче матч Кубка чемпионов КОНКАКАФ со счетом 1:3. При этом 37-летний аргентинец также отыграл полностью весь матч и также не сумел записать на свой счет каких-либо результативных действий.

Как сообщало ИА Регнум, 28 апреля издание Sport. Es написало, что Месси не хочет возвращаться в клуб «Барселона», воспитанником которого он является и за который долго выступал, из-за тяжелых отношений с руководством каталонцев. Уточнялось, что игрок даже не хочет принимать участия в возможном матче почета в футболке «Барселоны».

Ранее, 1 апреля, стало известно, что Роналду может летом перейти в мадридский «Реал». Нападающий, являющийся пятикратным обладателем «Золотого мяча», хочет подписать краткосрочный контракт с мадридской командой на один турнир в начале июня.