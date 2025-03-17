Атланта, США, 17 марта, 2025, 13:29 — ИА Регнум. Футбольный клуб «Интер Майами» одержал победу над «Атлантой Юнайтед» в матче американского чемпионата MLS. Встреча завершилась со счётом 2:1.

David J. Griffin/Zuma/TASS

В составе «Интера» голы забили нападающий Лионель Месси на 20-й минуте и полузащитник Фафа Пико на 89-й. У «Атланты» отличился форвард Эммануэль Латте Лат на 11-й минуте.

Российский полузащитник «Атланты» Алексей Миранчук провёл на поле весь матч, но не отметился результативными действиями.

Как передавало ИА Регнум, 3 ноября Миранчук отдал голевую передачу в победном для «Атланты» матче 1/8 финала плей-офф MLS с «Интер Майами». Встреча завершилась со счётом 2:1.

Миранчук перешёл в «Атланту» из итальянской «Атланты», в составе которой выиграл Лигу Европы, в конце июля. До этого футболист выступал в составе московского «Локомотива» и итальянского «Торино».

Месси выступает за «Интер Майами» с 2023 года. В составе команды он стал обладателем Кубка лиг в 2023 году и выиграл регулярный чемпионат MLS в 2024-м.