Ростовская область, 31 января, 2011, 13:38 — ИА Регнум. Наиль Бикмаев , сын главы Духовного управления мусульман Ростовской области Джафара Бикмаева , вернулся в Ростов-на-Дону из Дагестана и в настоящий момент нездоров. Об этом 31 января сообщили ростовские СМИ.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Наиль Бикмаев, сам являющийся известным в своем регионе мусульманским проповедником, пропал 19 декабря 2010 года. По данному факту в Ростовской области было возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ "убийство". Оно было закрыто после того, как Наиль Бикмаев был задержан в Дагестане с оружием, в связи с чем он стал фигурантом нового уголовного дела. Как уже сообщалось, 21 января ему была изменена мера пресечения с содержания под стражей на подписку о невыезде. Такое решение было принято по ходатайству Комиссии при президента Дагестана по оказанию содействия в адаптации к мирной жизни лицам, решившим прекратить террористическую и экстремистскую деятельность. Председатель этой комиссии, первый вице-премьер Дагестана Ризван Курбанов предложил Бикмаеву место в своем аппарате, на что отец молодого человека заявил, что должен "сначала показать его матери".

"К сожалению, в наши дни уже не редкость факт, когда обманутые дети исчезают. Родители считают, что они были похищены и заявляют в милицию. Данная ситуация - ярчайший пример, как обманывают молодежь и заставляют ее брать в руки оружие якобы во имя ислама. Даже человек из религиозной семьи, сам духовное лицо попался в сети экстремистов и оставил свой дом и своих родителей", - прокомментировал ситуацию Ризван Курбанов.