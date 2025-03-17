Буэнос-Айрес, 17 марта, 2025, 20:29 — ИА Регнум. Нападающий сборной Аргентины по футболу Лионель Месси не включён в окончательный состав команды на матчи отборочного турнира чемпионата мира 2026 года. Об этом 17 марта сообщила пресс-служба сборной.

Global Look Press/IMAGO/www. imago-images.de

37-летний футболист пропустит мартовские матчи квалификации чемпионата мира против команд Уругвая и Бразилии из-за травмы приводящей мышцы бедра.

Ранее Месси пропустил три матча «Интер Майами». У команды был плотный календарь на старте нового сезона MLS, и в клубе решили поберечь Месси в связи с перегрузками, которые могли привести к травме.

После паузы вернулся Месси на поле 14 марта, а полный матч провёл против «Атланты Юнайтед», в котором забил гол.

В составе сборной Аргентины Месси стал чемпионом мира в 2022 году, а также двукратным обладателем Кубка Америки (2021, 2024) и олимпийским чемпионом (2008).

В 2023 году Месси получил «Золотой мяч» в рекордный восьмой раз. До этого он признавался лучшим футболистом мира в 2009, 2011, 2012, 2013, 2016, 2019 и 2021 годах.

За американский клуб «Интер Майами» Месси выступает с 2023 года. В составе команды он стал обладателем Кубка лиг в 2023 году и выиграл регулярный чемпионат MLS в 2024-м.