Вашингтон, 17 октября, 2024, 15:08 — ИА Регнум. Португальский форвард Криштиану Роналду, выступающий в саудовском клубе «Аль-Наср», вновь возглавил рейтинг самых высокооплачиваемых футболистов по итогам года по версии Forbes.

Mateusz Porzucek/Global Look Press

По данным издания, 39-летний Роналду заработал за 2024 год 285 млн долларов, из которых 220 млн — зарплата и бонусы за выступление на поле, ещё 65 млн он получил по рекламным контрактам. В 2023 году португалец также возглавил рейтинг.

Второе место в списке занял действующий чемпион мира Лионель Месси, играющий за американский «Интер Майами». В 2024 году 37-летний форвард получил 135 млн долларов, из которых 60 млн — зарплата и бонусы. Большую часть доходов составили заработки вне поля (75 млн долларов).

Замкнул тройку 32-летний бразильский форвард Неймар, выступающий за саудовский «Аль-Хиляль». В 2024 году он ещё ни разу не выходил на поле из-за тяжёлой травмы, но при этим заработал 110 млн долларов, из которых 80 млн — по контракту с клубом.

В первую десятку также вошли нападающие Карим Бензема (Франция, «Аль-Иттихад», 104 млн долларов), Килиан Мбаппе (Франция, «Реал», 90 млн), Эрлинг Холанд (Норвегия, «Манчестер Сити», 60 млн), Винисиус Жуниор (Бразилия, «Реал», 55 млн), Мохамед Салах (Египет, «Ливерпуль», 53 млн), Садио Мане (Сенегал, «Аль-Наср», 52 млн) и полузащитник Кевин Де Брёйне (Бельгия, «Манчестер Сити», 39 млн).

Как сообщало ИА Регнум, Роналду стал первым в мире футболистом, забившим 900 голов в официальных матчах. Это произошло 5 сентября в Лиссабоне, где сборная Португалии обыграла команду Хорватии в первом матче группового этапа Лиги наций УЕФА со счётом 2:1.

Кроме того, в сентябре Роналду стал первым пользователем социальных сетей, набравшим в общей сложности 1 млрд подписчиков.

Роналду перешёл в «Аль-Наср» в конце декабря 2022 года из английского «Манчестер Юнайтед», его контракт рассчитан до июня 2025 года. До этого он выступал за мадридский «Реал», туринский «Ювентус» и лиссабонский «Спортинг».