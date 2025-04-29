Майами, США, 29 апреля, 2025, 10:50 — ИА Регнум. Аргентинский форвард футбольного клуба «Интер Майами» Лионель Месси не намерен возвращаться в команду «Барселона», за которую он ранее выступал. Об этом 28 апреля сообщило издание Sport. es со ссылкой на источник.

Global Look Press/Marc Gonzalez Aloma/Keystone Press Agency

По его словам, футболист не хочет иметь ничего общего с каталонской командой из-за тяжелых отношений с ее руководством.

При этом на данный момент аргентинец даже не хочет принимать участия в возможном матче почета в футболке клуба.

Как сообщало ИА Регнум, 30 марта Месси стал автором решающего гола в матче регулярного чемпионата североамериканской Главной футбольной лиги (MLS) между «Майами» и «Филадельфией Юнион». Матч закончился победой «Майами» со счетом 2:1.

Месси является воспитанником клуба «Барселона», за основную команду которого он выступал в период с 2003 по 2021 год, сыграв в общей сложности 835 матчей и забив в них 709 мячей. В 2021 году нападающий перешел в «Пари Сен-Жермен», а летом 2023 года — в «Интер Майами».

Футболист четыре раза в составе «Барселоны» стал победителем Лиги чемпионов, дважды в составе сборной Аргентины выиграл чемпионат мира и также дважды победил в Кубке Америки, кроме того, он восемь раз был удостоен «Золотого мяча».