Майами, США, 18 марта, 2025, 13:12 — ИА Регнум. Нападающий сборной Аргентины по футболу и американского клуба «Интер Майами» Лионель Месси пропустит несколько матчей национальной команды из-за травмы приводящей мышцы бедра. Об этом 18 марта заявил сам футболист, отметив, что сильно сожалеет от этом.

TASS / Rich Von Biberstein/Icon SMI via ZUMA Press

«Очень жаль пропускать такие важные матчи против Уругвая и Бразилии. Я действительно хотел играть, но в последний момент небольшая травма вывела меня из строя на некоторое время. С этого момента буду поддерживать сборную как болельщик», — написал Месси в Instagram (принадлежит Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

Как сообщила пресс-служба клуба «Интер Майами», сроки восстановления нападающего пока не определены.

Как сообщало ИА Регнум, 17 марта пресс-служба сборной Аргентины заявила, что Месси не включен в окончательный состав команды на матчи отборочного турнира чемпионата мира 2026 года из-за травмы. Футболист пропустит ближайшие матчи квалификации против команд Уругвая (21 марта) и Бразилии (25 марта).

Ранее Месси пропустил три матча «Интер Майами». У команды был плотный календарь на старте нового сезона MLS, и в клубе решили поберечь Месси в связи с перегрузками, которые могли привести к травме.

После паузы, 14 марта, он вернулся на поле, а полный матч провел против «Атланты Юнайтед», в котором забил гол.

В составе сборной Аргентины Месси стал чемпионом мира в 2022 году, а также двукратным обладателем Кубка Америки (2021, 2024) и олимпийским чемпионом (2008).

В 2023 году Месси получил «Золотой мяч» в рекордный восьмой раз. До этого он признавался лучшим футболистом мира в 2009, 2011, 2012, 2013, 2016, 2019 и 2021 годах.

За американский клуб «Интер Майами» Месси выступает с 2023 года. В составе команды он стал обладателем Кубка лиг в 2023 году и выиграл регулярный чемпионат MLS в 2024-м.