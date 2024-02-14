Материалы с тегом «Импичмент»
Байден раскритиковал республиканцев за импичмент главе МВБ Майоркасу
Президент США Джо Байден отреагировал на принятую резолюцию об импичменте министру внутренней безопасности Алехандро Майоркасу, обвинив республиканцев в палате представителей страны в «мелочных политических играх». «История не будет благосклонно относиться к республиканцам палаты представителей за...
14 февраля 2024
В Конгрессе США одобрили расследование по импичменту Байдена
Профильный комитет по регламенту палаты представителей Конгресса США одобрил резолюцию о продолжении расследования по вынесению импичмента американскому президенту Джо Байдену, сообщается на сайте законодательного органа. В пользу этого решения проголосовало девять конгрессменов, а против — четверо...
13 декабря 2023
В Конгрессе США рассмотрят резолюцию по импичменту Байдена
Палата представителей Конгресса США 13 декабря планирует провести голосование по резолюции о начале процедуры возможного импичмента американского президента Джо Байдена, сообщило агентство Reuters со ссылкой на осведомленный источник в парламенте Соединённых Штатов. Речь идёт о расследовании по...
новость часа
12 декабря 2023
Решение по импичменту Байдена Конгресс намерен вынести в начале 2024 года
Палата представителей Конгресса США в начале 2024 года вынесет решение о предъявлении обвинений главе Белого дома Джо Байдену. Речь идёт о процедуре импичмента. Об этом сказал председатель юридического комитета палаты Джим Джордан. Конгрессмен пояснил, что он с коллегами намерен поговорить с...
5 декабря 2023
В США предупредили Байдена о скором решении по импичменту
Палата представителей Конгресса США скоро примет решение, будет ли запускать процедуру импичмента президента Джо Байдена, сообщил спикер нижней палаты Майк Джонсон 2 ноября на брифинге. Журналисты спросили его, достаточно ли у конгрессменов доказательств, чтобы начать добиваться отставки главы...
2 ноября 2023
Парламент Грузии не смог объявить импичмент президенту
Грузинский парламент не смог 18 октября объявить импичмент президенту республики Саломе Зурабишвили. Сторонникам отставки президента Грузии не хватило голосов. «В поддержку [импичмента] 86 голосов, против — один голос. Решение не принято», — заявил на заседании парламента спикер Шалва Папуашвили...
18 октября 2023
Грузинский эксперт оценил вероятность импичмента Зурабишвили
Президент Грузии Саломе Зурабишвили нарушила основной закон государства, и теперь это признал Конституционный суд. Об этом корреспонденту ИА Регнум 16 октября заявил Иосиф Гвритишвили, политолог, бывший советник посольства Грузии в России, экс-сотрудник Союза грузин России. Ранее Конституционный...
16 октября 2023
Американист оценил вероятность того, что Байдену объявят импичмент
Республиканцы хотят запустить процедуру импичмента президента США Джозефа Байдена не потому, что всерьёз рассчитывают преуспеть в этом, а потому, что хотят нанести удар по его репутации в преддверии выборов главы Белого дома, считает американист Малек Дудаков. Об этом он заявил 13 сентября...
13 сентября 2023
В палате представителей США запустили расследование по импичменту Байдена
Комитет палаты представителей Конгресса США начинает официальное расследование в рамках возможной процедуры импичмента президента Джозефа Байдена, заявил 12 сентября спикер палаты республиканец Кевин Маккарти. «Поручаю комитетам нашей палаты начать официальное расследование по импичменту президента...
новость часа
12 сентября 2023
Премьер Грузии поддержал решение начать процедуру импичмента Зурабишвили
Решение партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» запустить процедуру импичмента президенту Саломе Зурабишвили — оправданно, заявил 4 сентября премьер-министр республики Ираклий Гарибашвили на заседании правительства. «Решение об импичменте было абсолютно оправданным», — заявил Гарибашвили...
4 сентября 2023
В США заявили, что Белый дом начал подготовку к импичменту Байдена
Администрация президента США Джо Байдена начала активную подготовку к возможному запуску расследования в рамках процедуры импичмента главы государства со стороны Республиканской партии, сообщил 1 сентября телеканал NBC News, ссылаясь на осведомлённые источники. Как говорится в публикации, Белый дом...
1 сентября 2023
Политолог Гаспарян: Зурабишвили специально усугубила политический кризис
Президент Грузии Саломе Зурабишвили пытается всячески помешать спасению местного малого бизнеса, который заточен на российскую туристическую сферу, считает политолог Армен Гаспарян. Об этом он заявил 1 сентября корреспонденту ИА Регнум. Ранее лидер правящей партии «Грузинская мечта —...
1 сентября 2023
Оценена вероятность импичмента Зурабишвили
Грузинская оппозиция не поддержит импичмент президенту Грузии Саломе Зурабишвили, а без этого отправить главу государства в отставку не получится. Об этом корреспонденту ИА Регнум 1 сентября заявил Иосиф Гвритишвили, политолог, бывший советник посольства Грузии в России, экс-сотрудник Союза грузин...
1 сентября 2023
Правящая партия Грузии готовит импичмент президента Зурабишвили
Правящая партия Грузии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» начала процедуру импичмента президента Саломе Зурабишвили из-за её несогласованной поездки в Европу, несмотря на отказ правительства. Об этом 1 сентября заявил глава партии Ираклий Кобахидзе. Он уточнил, что для доведения до конца...
1 сентября 2023