Сеул, 26 декабря, 2024, 11:57 — ИА Регнум. Оппозиционная демократическая партия «Тобуро» инициировала процедуру импичмента исполняющего обязанности президента Южной Кореи премьер-министра Хан Док Су. Об этом сообщило агентство Yonhap.

Kim Jae-Hwan/Global Look Press Хан Док Су

Соответствующий проект парламентарии внесли в аппарат парламента 26 декабря. Согласно закону, голосование по импичменту могут провести не ранее 24 часов после того, как инициативу представили на пленарной сессии. По информации агентства, решение могут принять 27 декабря. При этом демократическая партия контролирует 170 из 300 мест в парламенте.

Оппозиционные депутаты инициировали процедуру после того, как и. о. президента заявил, что не будет назначать судей в Конституционный суд до тех пор, пока между противостоящими партиями не будет достигнут компромисс.

Как сообщало ИА Регнум, 3 декабря действующий Президент Республики Корея Юн Сок Ёль ввёл в Южной Корее военное положение. Он заявил, что такая мера нужна для искоренения ориентированных на КНДР сил и защиты свободного конституционного порядка. Решение о военном положении президент принял после экстренного ночного совещания. По его словам, оппозиция вела антигосударственную деятельность и готовила мятеж.

Парламент Южной Кореи 14 декабря большинством голосов вынес импичмент. За вынесение импичмента Юн Сок Ёлю проголосовали 204 парламентария, против — 85. Ещё три депутата воздержались, восемь бюллетеней признали недействительными.

Лидер правящей партии страны «Сила народа» Хан Дон Хун ранее в этот же день вновь поддержал выдвижение импичмента Юн Сок Ёлю, а полиция республики допустила возможность подачи заявления на ордер на арест президента за попытку госпереворота, мятежа и превышение полномочий.