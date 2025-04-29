Вашингтон, 29 апреля, 2025, 11:02 — ИА Регнум. Конгрессмен от Демократической партии от штата Мичиган Шри Танедар заявил об инициировании процедуры импичмента в отношении президента США Дональда Трампа. Об этом он рассказал 28 апреля в своем видеообращении в соцсети X.

Brendan McDermid/AP/TASS

«Я представил резолюцию об импичменте Трампу, в которой приведены семь статей об импичменте», — уточнил он.

Конгрессмен обвинил американского лидера в нарушениях конституции и попытке захватить власть.

«В этой стране у нас президенты, а не короли. Это не просто проступок, это проступок, подлежащий импичменту. Это не лидерство, а тирания. Если мы позволим этому продолжаться, то тем самым мы скажем, что президент выше закона, что Конституция Соединенных Штатов необязательна», — заявил Танедар.

Среди семи нарушений Трампа, перечисленных конгрессменом, есть злоупотребление исполнительной властью, препятствование правосудию, угрозы военным вторжением суверенным странам и посягательство на свободу слова.

Также демократ назвал Трампа коррупционером. Новое ведомство по повышению эффективности работы правительства США (DOGE), созданное главой государства, он посчитал незаконным органом.

Как сообщало ИА Регнум, ранее, 6 апреля, конгрессмен от демократов Эл Грин пообещал в течение 30 ближайших дней инициировать начало процесса импичмента Трампа. Он также высказал мнение, что главе Белого дома нельзя доверять вопросы правосудия и управления народом США.

В начале февраля Грин пообещал внести в конгресс США предложение об импичменте президенту США. Конгрессмен пояснил, что хотел внести такой документ за «подлые предложения и подлые деяния» Трампа.

В октябре 2024 года являвшийся тогда кандидатом в вице-президенты США Джей Ди Вэнс заявил, что попытки импичмента Трампу во время его первого срока на посту главы государства парализовали работу американского конгресса. Вэнс отметил, что конгресс США — это не место для жалоб на проблемы, а дискуссионная площадка — для управления страной.

6 апреля глава комиссии Совета Федерации России по информационной политике Алексей Пушков высказал мнение, что инициатива объявить импичмент президенту США заранее обречена, так как конгрессменам нечего предъявить главе Белого дома. По мнению Пушкова, демократы «обезглавлены и обессилены» с лидером в виде бездарной и пустой бывшей вице-президента США Камаллы Харрис. С помощь этого импичмента они делают попытку «возродиться к жизни».