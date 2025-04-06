Вашингтон, 6 апреля, 2025, 09:32 — ИА Регнум. Член палаты представителей США от демократов Эл Грин пообещал в течение 30 ближайших дней инициировать начало процесса импичмента президенту США Дональду Трампу.

Global Look Press/Hu Yousong/XinHua Президент США Дональд Трамп

По утверждению Грина, США необходим сенат, который в этот раз поддержит импичмент главе Белого дома. Конгрессмен также назвал Трампа библейским персонажем Голиафом, который контролирует Республиканскую партию США.

«Но, друзья мои, на каждого Голиафа найдется Давид. И я хочу, чтобы вы знали, господин президент, этот Давид собирается возбудить против вас дело об импичменте в течение следующих 30 дней. В течение следующих 30 дней я представлю дело об импичменте», — привела его слова газета The Hill.

Действующему американскому лидеру нельзя доверять вопросы правосудия и управления народом США, считает Грин.

Как сообщало ИА Регнум, 5 февраля Грин пообещал внести в конгресс США предложение об импичменте Трампу. По словам конгрессмена, он хотел внести такой документ за «подлые предложения и подлые деяния» главы Белого дома.

В октябре 2024 года являвшийся тогда кандидатом в вице-президенты США Джей Ди Вэнс заявил, что попытки импичмента Трампа во время его первого президентского срока парализовали работу американского конгресса. Он уточнил, что конгресс США — это не место для жалоб на проблемы, а дискуссионная площадка для управления государством.